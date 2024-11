En réalité, ces points sont probablement liés. L’activisme fervent LGBT+ semble jouer une fonction quasi-religieuse dans un monde largement laïque — avec ses textes sacrés et chants, son engagement envers le dualisme corps-âme et son obsession pour une forme de résurrection dans une nouvelle vie. Mais peut-être tout aussi importante que l’absence de doctrine religieuse est la diminution parallèle des rituels dans la vie moderne — ces actes cérémoniels structurés, répétables, et imprégnés de tradition. L’aspect cérémoniel du TDoR, répété chaque année, semble avoir comblé ce vide pendant un certain temps.

Considérons le service de mariage : n’étant plus un rite prévisible, il a été découpé en un million de morceaux par des individualistes de haut statut à la recherche d’un événement qui « représente » véritablement leur couple. L’actrice Rebecca Hall a déclaré à The Observer le week-end dernier que son mariage était une affaire délibérément improvisée, au cours de laquelle un ami « a surgi des buissons déguisé en loup-garou » pour chanter une chanson des Smiths, et un autre « a appelé tout le monde au bord de l’étang alors qu’une lune de sang se levait et leur a donné une bougie à tenir ». Hall a résumé : « Il s’agissait de dire, ‘C’est notre monde, ce sont nos gens, et nous allons nous définir exactement comme nous le souhaitons.’ »

De même, il existe des centaines de ressources sur Internet sur la façon d’écrire la cérémonie personnalisée parfaite. Un « écrivain de vœux professionnel » conseillant rapidement aux lecteurs de Vogue de s’adresser à votre partenaire, résumer brièvement votre histoire d’amour, exprimer les traits que vous admirez chez lui ou elle, décrire ce que vous appréciez dans votre relation, énoncer trois à six promesses spécifiques, puis conclure avec votre vision de l’avenir ensemble. » Lorsqu’une cérémonie de mariage nécessite un PowerPoint pour être compréhensible, on peut légitimement se demander ce qui n’allait pas avec le Livre de la prière commune.

Étant donné que la religion organisée a été le principal moyen d’insérer le rituel dans nos vies pendant des siècles, il n’est pas surprenant que les deux soient simultanément en retrait. Les baptêmes, déjà démodés, ont subi un coup supplémentaire à cause

des fermetures d’églises pendant le confinement et n’ont pas encore récupéré. À l’autre extrémité du cycle de la vie, nous avons désormais des funérailles individualisées, où les participants doivent faire des choses comme porter des couleurs vives et essayer de ne pas pleurer en écoutant Another One Bites the Dust de Queen. Et entre les grands événements de la vie, nous avons largement perdu les anciens rituels chrétiens : le dimanche comme jour de repos ; le Carême comme période de jeûne et de réflexion ; l’Avent comme période d’attente. Pâques est désormais principalement pour les enfants, et chaque décembre, il y a une vague de médias louant les vertus de passer Noel seul ou autrement « à votre façon ».

Dans son livre superlatif The Disappearance of Rituals, le philosophe Byung-Chul Han décrit le rôle stabilisateur que les rituels jouaient autrefois dans les sociétés humaines, indépendamment de leur valeur religieuse. Ils donnaient une structure au passage du temps, agissant comme une réponse réconfortante à l’observation terrifiante d’Héraclite selon laquelle personne ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. La répétition et la reconnaissance de mots et d’objets familiers, rencontrés encore et encore au fur et à mesure qu’une cérémonie particulière se déroule et se répète, offriraient un abri contre le déluge épuisant d’expériences déconnectées et de bribes d’informations aléatoires. La vie serait dotée d’une forme significative. Et en récitant des mots et en accomplissant des actions que vous n’avez pas personnellement inventées, mais que vous avez seulement héritées, vous pourriez vous reposer des exigences narcissiques de l’auto-création, tout en éprouvant un sentiment de connexion durable avec ceux qui avaient pratiqué les mêmes rituels avant vous.