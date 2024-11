“Contrairement aux grands oligarques victoriens, les arts et les services sont une réflexion après coup à Birmingham aujourd’hui”

Ailleurs, le Centre Ringway, historiquement significatif, a récemment été approuvé pour démolition, avec de nouvelles tours devant remplacer le géant brutaliste. Il est juste de dire que le Ringway n’est pas universellement adoré, mais il représente néanmoins une autre époque d’ambition civique. Inachevés et centrés sur la voiture, ils l’étaient peut-être — mais les anciens dirigeants sociaux-démocrates de la ville ont tout de même équipé le Centre Ringway d’une bibliothèque. Chinn estime qu’un tel accent sur de nouveaux appartements privés brillants est en décalage avec le besoin de logements sociaux à Birmingham, approfondissant une fracture entre la classe administrative de la ville et les personnes qu’elle sert. «Les pauvres sont repoussés toujours plus loin et je crains que notre conseil ne s’incline devant les promoteurs», dit-il. «Nous perdons notre caractère distinct en tant que ville.»

Pour être juste, nous ne devrions pas entièrement romantiser l’ère de Chamberlain. Comme le dit Chinn, les développements de Chamberlain ont apporté des maladies par l’eau publique, même si son nouveau boulevard a repoussé les pauvres et augmenté les loyers. «L’héritage de Chamberlain est mitigé», concède-t-il. «Les pauvres sont exclus, et bien que les grands industriels victoriens se souciaient de Birmingham, c’était de l’endroit, pas des gens. Cela dit, depuis Chamberlain, nous n’avons pas eu quelqu’un à la table des décideurs qui se batte pour Birmingham.»

Pourtant, si nous ne devrions pas idolâtrer l’âge impérial de Birmingham, le conseil d’aujourd’hui pourrait-il apprendre quelque chose de l’ancien Atelier du Monde ? Chinn le croit. Si, dit-il, Birmingham possédait à nouveau sa propre compagnie des eaux, sa propre compagnie de gaz, sa propre compagnie d’électricité, elle pourrait «faire un doigt d’honneur» aux bureaucrates londoniens lorsqu’ils arriveraient en demandant des coupes budgétaires.

Dans ce Birmingham hypothétique, certainement, les services publics désespérément nécessaires auraient plus de chances, tout comme sa célèbre collection d’art. Pas étonnant que d’autres conseils essaient justement cette approche. Un bon exemple ici est Preston, avec ses initiatives de création de richesse communautaire. Pour que cela fonctionne, cependant, Chinn estime que Birmingham aurait besoin d’un leader fort, fermement déterminé à améliorer la vie des gens ordinaires. Ils auraient également besoin d’un ego comparable à celui de Joseph Chamberlain, un amateur d’orchidées fraîches à son revers et affichant une nature extrêmement peu sociable. Pourtant, au lieu d’un Léviathan des Midlands, prêt à s’attaquer à l’establishment de Whitehall, les finances de Birmingham sont actuellement gérées par un superviseur imposé par le gouvernement. Le seul conseiller à avoir publiquement critiqué les coupes dans les bibliothèques, pour sa part, a été suspendu.

Les hommes d’affaires contemporains ne sont pas non plus susceptibles de venir à la rescousse. L’industrie manufacturière, qui a rendu Chamberlain riche, a encore une présence à Birmingham. Mais les plus grandes entreprises prennent maintenant leur argent ailleurs : Cadbury est maintenant Mondelez et Jaguar Land Rover appartient à un milliardaire indien. Le paradigme de financement a également changé. Dans la seconde moitié du 19ème siècle, la richesse locale pouvait financer les arts à volonté, la culture victorienne de Birmingham dictant qu’elle devait être donnée à la ville. Chamberlain lui-même a donné l’équivalent de 140 000 £ en espèces à la galerie d’art de Birmingham.

Mais le financement et le pouvoir sont plus complexes maintenant. Les nombreuses façons dont les dirigeants politiques victoriens pouvaient lever des fonds sérieux pour des projets ambitieux, artistiques ou autres, sont effectivement contrecarrées par des intérêts commerciaux privés ou des pouvoirs politiques au-delà des frontières de la ville. Le pouvoir d’achat à Birmingham a chuté de 60 % depuis 2010, non seulement parce que l’argent de Londres a également diminué. À Birmingham spécifiquement, une population jeune exerce une pression sur les services. Avec des services municipaux n’étant plus dans le domaine public, la taxe d’habitation est l’une des rares sources de revenus locaux. Mais dans la ville, cette taxe est déjà prévue pour augmenter de plus de 20 %, tandis qu’augmenter les taux d’imposition des entreprises mettrait encore plus de pression sur les entreprises locales en difficulté. Et dans un coin aussi défavorisé du pays, il y a une limite à la pression que les gens peuvent supporter. Cela est également renforcé par d’autres facteurs échappant au contrôle du conseil — sans oublier le pouvoir suffocant de la ceinture verte.

Il est facile de voir comment tout cela pourrait, une fois de plus, favoriser un retrait tant de l’ambition civique que de soi. Nous, les Brummies, risquons de nous retirer encore plus dans notre foyer des Midlands, perdus dans une lutte futile avec Manchester pour l’attention de Londres. Parlez aux habitants, en tout cas, et vous sentez certainement la fatigue. «Les gens ne croient pas que cela va changer», dit Chinn. «N’est-ce pas terrible ?» Mais ici, à ce niveau bas, il y a aussi une résistance de base, avec les arts et la culture jouant un rôle central. La ville a connu une réaction bipartisane après qu’un article de la BBC a présenté la collection d’art de Birmingham, évaluée à 451 millions de livres, comme une échappatoire vendable à notre situation financière délicate. Comme l’a dit Anooshka Rawden, une professionnelle du patrimoine culturel, à l’Association des musées : «Ce sont des actifs qui appartiennent à la ville, pas à une autorité locale, et une fois partis, ils sont partis pour toujours.»

Il est donc clair que les préraphaélites de la ville peuvent encore, dans une certaine mesure, favoriser un sentiment collectif d’ambition civique. Mais pour que cela se transforme en un véritable programme politique, Chinn dit que les Brummies devraient abandonner leur campagne chimérique pour le statut de deuxième ville, et plutôt se concentrer sur ce que la ville peut offrir ici et maintenant. «Le plus beau vitrail du monde», dit Chinn, «est de Burne-Jones — un Brummie !» Les coupes dans les arts à Birmingham semblent avoir galvanisé l’intérêt pour l’impact culturel de Brum. Un récent Observer article, rédigé par l’ancienne résidente de Birmingham, Nathalie Olah, a listé l’impact de la ville sur la danse, le théâtre, la littérature et la musique.

À l’intérieur du périphérique, en attendant, il y a des signes de progrès. Les coupes dans les bibliothèques sont combattues par des bénévoles depuis leurs tables de cuisine, tandis que Jones se réjouit de certaines collaborations avec le conseil sur de petits projets artistiques. Parmi d’autres choses, cela implique de pionnier un schéma d’éclairage public, orientant les habitants vers les entreprises et les organisations artistiques touchées par le HS2. Chamberlain, qui avait prévu que Birmingham ait des lampadaires publics, serait sûrement fier. «Si nous pouvons rassembler différents secteurs et personnes», croit Jones, «il y a un sentiment de fierté et de propriété commune sur le lieu», ajoutant que divers fonds, notamment mis de côté du financement HS2, sont disponibles pour les galeries ou les musées.

Ces efforts pourraient encore porter leurs fruits. Pourtant, à court terme, ce qui vient ensuite pour Birmingham semble désespérément clair. Aucun modèle de financement victorien, ni de riche industriel sauveur, ne semble se profiler à l’horizon. Pour l’instant, donc, la population harcelée de Birmingham pourrait devoir prendre en main le sort de sa ville elle-même, comme Gray ayant le courage de déclarer quand leur ville est nulle — puis de mener le combat contre leurs maîtres politiques tout aussi pourris.