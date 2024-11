Cette résistance à l’extrême droite a progressivement diminué, laissant le centre-droit exposé et incapable de sécuriser sa place au second tour de la présidentielle. En même temps, la Gauche s’est divisée entre le centre et l’extrême gauche. Le macronisme, pendant un temps, a fonctionné comme une large coalition centriste, capable de gouverner et semblant ainsi inverser cette tendance à la fragmentation. Cependant, manquant de toute cohérence idéologique, ce n’était qu’une solution temporaire.

Aujourd’hui, avec un parti macroniste réduit, la seule chose maintenant qui maintient le gouvernement Barnier en place ce sont les craintes de ses opposants sur ce qui pourrait exactement se passer s’il était renversé. L’extrême gauche, dominée par la France Insoumise de Jean Luc Mélenchon, est déterminée à censurer le gouvernement : elle n’a jamais accepté sa légitimité en premier lieu. Bien que Mélenchon semble clairement se réjouir de la perspective d’une fin chaotique du mandat de Barnier en tant que premier ministre, il y a d’autres à gauche qui sont plus prudents quant à ce que les électeurs penseront de ce coup de grâce parlementaire.

La même considération s’applique à l’extrême droite. Marine Le Pen est incontestablement celle qui détient les cartes en ce moment. La gauche ne peut faire tomber Barnier que si elle a également le soutien de l’extrême droite. Le Pen a jusqu’à présent jugé le gouvernement sur une base pragmatique, gardant sa poudre au sec. Le Rassemblement National n’a pas réussi à surmonter son propre sentiment de trahison lors des élections législatives, lorsque suffisamment d’autres partis se sont unis contre lui pour le maintenir hors du pouvoir. De plus, il n’a remporté aucune bataille évidente dans les débats sur les amendements au budget. Cette semaine, Marine Le Pen a déclaré qu’étant donné l’état actuel du budget, elle soutiendrait également une dissolution du gouvernement. Cela dit, elle est prudente quant à l’idée de déclencher une crise inutile. Elle se méfie également d’être perçue comme jouant à des jeux politiques typiques de l’élite parisienne, des jeux qui semblent incompréhensibles pour sa base électorale.

Il n’y a pas de défense ou de critique de principe du gouvernement Barnier aujourd’hui en France. Les discussions et décisions actuelles sont largement tactiques. Ceux qui visent la présidence en 2027 — comme l’ancien Premier ministre Gabriel Attal et l’ancien leader des Républicains Laurent Wauquiez — se demandent si un gouvernement dissous sera bon ou mauvais pour leurs chances. Tous deux suivent les événements de près.

Mais malgré cette incertitude, une crise à part entière de la zone euro semble encore farfelue, compte tenu de la nature globalement robuste de l’économie française. Un sentiment de gouvernabilité au niveau national, cependant, est un critère clé pour la stabilité de la zone euro. Et en France, le budget et la trajectoire économique future du pays sont devenus subordonnés à un calcul politique. Le gouvernement survit actuellement : mais son existence est une expression de l’indécision des autres. Et même si la France a un gouvernement aujourd’hui, elle reste pas plus gouvernable qu’au cours des semaines dramatiques qui ont suivi la dissolution de la législature.