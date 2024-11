La chance de Churchill a tourné pendant son mandat de Premier ministre précaire. Dunkerque s’est avéré être un succès fortuit, grâce à la Wehrmacht. La blitzkrieg a été arrêtée à 13 kilomètres de l’évacuation parce que les Allemands avaient d’autres chats à fouetter. Néanmoins, l’issue finale de la guerre, résolue de manière décisive par l’argent américain et la main-d’œuvre soviétique, a néanmoins assuré la place de Churchill dans l’histoire. Il a pu affirmer qu’il avait toujours eu raison au sujet de la force britannique, même si une grande partie de sa compréhension dérivait d’hypothèses racistes discutables. En effet, la race était une obsession dévorante pour Churchill, ce qui le distingue de beaucoup de ses contemporains ; de manière générale, les Britanniques de la première moitié du 20e siècle étaient plus enclins à penser en termes de classe ou de développement. Pas Churchill, cependant. Il n’est donc pas surprenant qu’il ait été frappé de mutisme par la chute de Singapour : « Comment 100 000 hommes (la moitié d’entre eux de notre propre race) ont-ils pu lever les mains devant des nombres inférieurs [35 000] de Japonais ? » Ailleurs, il était plus direct : « Je déteste les gens aux yeux fendus et aux queues de cochon. Je n’aime pas leur apparence ni leur odeur. »

Même le bolchevisme était présenté en termes ethniques : c’était une « confédération sinistre » de « Juifs internationaux ». Les Juifs ashkénazes remplaçant les sombres Palestiniens au Levant, en revanche, étaient un développement positif : « Je n’admets pas qu’un tort ait été fait à ces gens par le fait qu’une race plus forte, une race de meilleure qualité, une race plus expérimentée soit venue et ait pris leur place. » Quant aux Noirs, ils n’étaient vraiment pas « aussi capables ou aussi efficaces que les Blancs », a-t-il dit à un colon kényan en 1954. L’année suivante, Eden nota dans son journal alors que la migration caribéenne prenait de l’ampleur : « Churchill pense que ‘Gardez l’Angleterre blanche’ est un bon slogan. » Churchill, bien sûr, n’était pas seul à exprimer de telles opinions, bien qu’il faille dire qu’elles n’étaient pas exactement comme il faut même à son époque. De nos jours, de plus en plus de Britanniques ne croient pas au raisonnement racial — nous n’avons pas vraiment d’écart salarial racial ; nos villes ne sont pas aussi ethniquement ségréguées que, disons, les villes américaines — ce qui est l’une des raisons pour lesquelles Churchill a fait l’objet d’une réévaluation froide.

Il fut un temps où il était considéré comme le défenseur acharné de la démocratie. Nous savons mieux maintenant. En réalité, il n’était pas antifasciste au départ. En 1935, il exprima son « admiration » pour Hitler, applaudissant son « courage » et sa « persévérance ». Ce n’est qu’après Munich qu’il abandonna l’idée de conclure un accord avec les nazis, à ce moment-là, Clement Attlee avait également pris position contre l’apaisement.

Cela dit, le point sensible était l’équilibre des pouvoirs sur le continent, pas le fascisme per se. En prenant ses fonctions en 1940, Churchill n’hésita pas à essayer d’appeler aux meilleurs instincts de Franco et de Mussolini. Ce dernier, il l’appela « le plus grand législateur parmi les hommes », soutenant sa « lutte triomphante contre les appétits et passions bestiales du léninisme ». Le premier était également un rempart contre la menace rouge : « Je ne prétendrai pas que, si je devais choisir entre le communisme et le nazisme, je choisirais le communisme. » En 1944, Churchill réagit violemment aux plans alliés d’imposer des sanctions pétrolières pour contrecarrer la tentative de Franco de raviver la guerre civile : « Vous commencez par le pétrole ; vous finirez rapidement dans le sang. » Pire, sans Franco, les communistes « deviendraient maîtres de l’Espagne ».

Churchill soutint également le roi grec Georges II — discrédité pour avoir soutenu la dictature fasciste d’Ioannis Metaxas — qui s’était réfugié à Londres une fois que la Wehrmacht avait pris d’assaut Athènes. La véritable résistance était laissée aux partisans communistes de l’EAM et de l’ELAS, qui progressaient de force en force une fois que Roosevelt avait écarté les débarquements alliés en août 1943. Horrifié à l’idée d’une Grèce rouge, Churchill appela à « un effusion de sang si nécessaire » pour réprimer l’EAM et l’ELAS. En conséquence, des collaborateurs nazis furent regroupés dans des milices soutenues par les Britanniques pour massacrer les combattants de la libération. Pendant ce temps, des soldats grecs en Égypte réclamant l’inclusion de la Résistance dans le gouvernement en exil furent déportés dans des camps africains sur ordre de Churchill.

Lorsque les Allemands abandonnèrent la Grèce, grâce à l’avancée de l’Armée rouge en Bulgarie, Churchill fit installer George Papandreou comme un dirigeant fantoche. Avec l’aide du gouverneur militaire britannique Ronald Scobie, Papandreou s’attela à réhabiliter les collaborateurs nazis et à désarmer les partisans de l’ELAS sous la menace des armes. Des manifestations s’ensuivirent, et Churchill envoya environ 75 000 soldats pour écraser la Résistance. Ainsi, le communisme fut éradiqué de Grèce par le Terreur blanche déclenchée par Churchill. Ce fut l’un de ses derniers succès avant qu’il ne soit évincé du pouvoir, en partie à cause de son manque d’enthousiasme pour le rapport Beveridge et en partie grâce à une gaffe grossière de 11 heures, comparant le Parti travailliste à la Gestapo, qui repoussa les électeurs.