L’état actuel du discours politique américain se comprend mieux à travers le prisme du film de 1987 La Princesse Bride — ou plus précisément, une scène particulière. Il s’agit de celle où Miracle Max se laisse convaincre, sous l’insistance de sa femme, Valerie, à prononcer le nom « Humperdinck », celui du prince maléfique du film, qui est également l’un des ennemis les plus détestés de Max.

On a l’impression que ces deux-là agissent ainsi fréquemment — elle prononce « Humperdinck » et lui crie, ce qui ne fait que rendre ce « Humperdinck » encore plus puissant. Le fait que ce problème ait deux solutions évidentes n’éclaire que son intractabilité. Valerie pourrait arrêter de dire le nom, mais Max pourrait aussi choisir de ne pas réagir comme s’il avait été électrocuté à chaque fois. Le fait que ni l’un ni l’autre ne fasse un choix différent suggère que quelque chose dans cette dynamique leur sert à tous les deux.

J’ai pensé à cette scène lorsque le premier post « Votre corps, mon choix » d’un électeur masculin de Trump a glissé, tel un insecte, sur ma timeline à la suite de l’élection — suivi de près par une poignée de remixes « Mon corps, son choix » par des modèles OnlyFans avisés espérant tirer profit du moment. Ce riff grossier sur le cri de guerre féministe qui a autrefois défini la lutte pour les droits à l’avortement était semblable à un cri inaugural de « Humperdinck ! », conçu explicitement pour déclencher une crise chez les libéraux. Et voilà : si vous faites une recherche sur internet pour cette phrase maintenant, environ 5 % des résultats sont des gens qui la postent et 95 % sont des critiques qui s’affolent en réponse. « Les femmes doivent être protégées des marchands de ‘votre corps, mon choix’ », a annoncé The Guardian , tandis que CNN a averti : « Les attaques contre les femmes augmentent sur les réseaux sociaux après l’élection. » Et The New Yorker, pour qui la phrase est un présage d’une « ère à venir de régression de genre », l’a décrite comme « Un nouveau cri de ralliement pour la droite empoisonnée par l’ironie ».

La phrase « empoisonnée par l’ironie » dans ce dernier titre — qui orne un essai de Jia Tolentino — m’a semblé être un argument rhétorique particulièrement avisé. Elle fonctionne comme une frappe préventive contre le contrepoint évident à toute cette panique. À savoir : « votre corps, mon choix » est une chose répugnante à dire, mais aussi la chose la plus éloignée d’une menace légitime.

Les hommes derrière ces posts ne sont pas des violeurs en attente, annonçant leur intention de commettre des violences sexuelles ; ce sont des trolls, s’amusant à provoquer dans l’espoir de rendre les gens fous en ligne. Mais même si Tolentino sait que c’est un appât (et elle le sait clairement), elle ne peut s’empêcher de mordre à l’hameçon, ligne et plomb. L’article est imprégné d’un sens presque religieux de l’horreur de voir le catéchisme féministe de « mon corps, mon choix » déformé par des non-croyants en quelque chose d’incompréhensiblement malveillant. C’est au-delà du dégoût ; c’est hérétique. Et contrairement aux provocations dont la gauche millénaire se délectait autrefois, à l’époque où un crucifix imbibé d’urine pouvait déclencher une crise de plusieurs semaines parmi les conservateurs religieux, cette petite blague (Tolentino soutient) n’est tout simplement pas drôle.

Il est, bien sûr, difficile d’avoir un sens de l’humour sur les sujets que l’on prend le plus au sérieux, même pour ceux qui aiment généralement faire des hamburgers des vaches sacrées des autres. J’ai récemment été rappelé à l’article de 1999 de l’Onion intitulé