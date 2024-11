Une raison de leur mécontentement éclipse toutes les autres : la criminalité. Comme Rosaria, de nombreux habitants estiment que le désordre dans leur quartier est désormais « hors de contrôle ». Les migrants — North Corona ayant accueilli une grande partie des 200 000 arrivées à New York depuis 2022 — sont souvent pointés du doigt pour l’augmentation de la délinquance. Pourtant, c’est dans le Bronx que j’ai vu la ville à son pire. En marchant vers l’ouest depuis le district d’AOC, dans le quartier le plus pauvre dde New York, une bagarre éclate près d’un McDonald’s entre deux groupes d’écoliers. La rixe est finalement interrompue par la sécurité, mais quelques instants plus tard, trois policiers en civil escortent un garçon menotté vers une camionnette. Voici le récit de deux Bronxes : des habitants turbulents se battant devant des magasins barricadés et des fourgons de police endommagés, tandis que, en arrière-plan, le nouveau stade des Yankees, qui a coûté environ 2,3 milliards de dollars, se dresse. Ce stade, censé symboliser la revitalisation du quartier, agit au contraire comme un reproche constant.

Certainement, les républicains de New York ont de plus en plus compris le pouvoir électoral du désordre. L’année dernière, Trump a exposé son « plan pour restaurer la loi et l’ordre », qui incluait un « investissement record dans le recrutement, la rétention et la formation » des policiers à l’échelle nationale, ainsi que le renforcement des protections de responsabilité pour les forces de l’ordre. Plus localement, cela a constitué un élément central d’une partie de la campagne gubernatoriale de Lee Zeldin en 2021, où il a comparé les rues de New York à une « zone de combat ». En fin de compte, le fidèle de Trump a perdu face à Kathy Hochul, mais il a tout de même dépassé les attentes — une tendance observée chez les républicains dans presque chaque cycle électoral depuis le Covid. Le véritable test pour le GOP, cependant, viendra de l’élection municipale de 2025. Trump, après tout, ne sera pas sur le bulletin de vote, ce qui signifie que les candidats républicains ne pourront pas s’appuyer sur son attrait de la même manière. Et déjà, les chances semblent fortement contre le parti. D’une part, la ville reste fortement bleue, avec le nombre de démocrates inscrits dépassant celui des républicains d’environ six à un.

En parallèle, Harry Siegel explique que l’opération de terrain républicaine à New York est quasiment inexistante. « Je ne vois aucun effort sérieux de la part de personnes en dehors de la machine démocrate pour construire des organisations, des structures et un argument convaincant contre le parti », déclare Siegel, écrivain pour The City. Selon lui, cela signifie que les New-Yorkais seront encore une fois confrontés à un choix entre le « centre corrompu » et les « progressistes médiocres ». « Il n’y a pas de républicains sérieux qui se présentent », se désole-t-il. « Ceux qui sont en lice n’ont pas réfléchi à la manière dont ils dirigeraient réellement la ville. » Il n’est donc pas surprenant qu’il soit difficile de mobiliser les électeurs.

Cependant, si un républicain « sérieux » voulait se présenter, ou si un indépendant comme Jim Walden pouvait être persuadé de prendre le ticket, ce serait le moment de se lancer. Eric Adams, le maire actuel, est sous enquête pour des accusations de corruption et de financement de campagne, tandis que des sondages montrent qu’une majorité de New-Yorkais souhaitent qu’il démissionne. Si Adams était contraint de partir ou s’il démissionnait avant la fin de son mandat, cela déclencherait une élection spéciale, où des candidats de n’importe quel parti pourraient défier les démocrates. Ce serait une petite fenêtre d’opportunité, mais un candidat insurgé axé sur trois enjeux clés — la criminalité, la crise des migrants et la question du logement — pourrait certainement dynamiser suffisamment d’électeurs et transformer ces taux de participation historiquement bas en un atout.

L’élection de 2024, après tout, n’a pas été une victoire républicaine, mais plutôt une histoire de passivité démocrate. Trump a peut-être ajouté près de 100 000 voix à son total de 2020, mais plus d’un demi-million de démocrates sont tout simplement restés chez eux. Pour ceux qui ont voté pour Trump, leur décision était souvent profondément personnelle. Pratiquement tout le monde à qui j’ai parlé a affirmé que Trump était le premier républicain pour lequel ils avaient voté, et beaucoup sont restés des démocrates fidèles plus bas sur le bulletin. Ils ne considèrent pas Trump comme un républicain, mais comme un outsider, ce qui signifie que les gains du GOP dans la ville ne sont en aucun cas garantis après le départ de Trump de la scène politique.

New York, donc, est en train de se perdre pour les démocrates. Et en ce moment, il semble que c’est exactement ce qui est en train de se passer. Entre une crise du logement, une crise migratoire et une criminalité qui peine encore à redescendre sous ses pics de la période Covid, la colère contre le leadership libéral de la ville est palpable. Ces cinq cent mille électeurs qui n’ont pas exercé leur droit de vote ont envoyé un message fort au parti. Et si les démocrates continuent à les ignorer, ils risquent de les perdre définitivement. « Que puis-je perdre de plus ? » m’a demandé Rosaria. Lors de l’élection de l’année prochaine, nous verrons si quelqu’un réussit à faire réagir ces électeurs.