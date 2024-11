Des chars. Des obusi. Des missiles. Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’Occident a livré une montagne d’aide au gouvernement de Kyiv assiégé. On estime qu’à lui seul, le Pentagone a envoyé plus de 50 milliards de livres en soutien militaire, tandis que le petit Luxembourg a réussi à organiser des balles et des gilets pare-balles. Cette générosité se reflète également au niveau civil, allant des ambulances albanaises aux sacs de couchage belges en passant par les pick-up irlandais. Au total, environ 41 pays ont engagé quelque chose envers le gouvernement Zelensky, qui, en mars 2024, représentait plus de 380 milliards de dollars.

Cependant, au milieu de cette aubaine, Volodymyr Zelensky fait face à une menace imminente : la perspective de verser des millions de livres en dommages et intérêts à des entreprises et des particuliers qui soutiennent que leurs actifs ont été nationalisés illégalement par le gouvernement ukrainien. De plus, les législateurs de l’opposition craignent que, à moins que la corruption ne soit traitée, l’argent des généreux donateurs occidentaux risque d’être siphonné et détourné par des fonctionnaires.

Avant même le début de la guerre, en février 2022, la corruption était depuis longtemps un problème en Ukraine. Pourtant, la situation s’est sans doute aggravée depuis : plus tôt cette année, pour donner un exemple, des preuves ont émergé d’un schéma de corruption de 40 millions de dollars impliquant l’achat d’armes par l’armée. Des fonds destinés à l’achat d’armes ont été prétendument volés par des fonctionnaires et des dirigeants d’entreprise, certains des bénéfices ayant été transférés sur des comptes étrangers. D’autant plus que l’aide étrangère est cruciale pour l’Ukraine, la fraude dans les marchés publics est un sujet sensible : le profit en temps de guerre pourrait constituer un obstacle au financement futur par les États-Unis et l’UE.