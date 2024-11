Dans une certaine mesure, de tels compromis sont le pain et le beurre de la gouvernance, surtout pour un pays aussi désireux d’investissements étrangers que la Grande-Bretagne. Pourtant, si les conservateurs d’opposition ont des raisons évidentes de scepticisme — George Freeman, ministre de la sécurité de la recherche sous Rishi Sunak, dit qu’il est vital que la Grande-Bretagne « protège mieux » sa propriété intellectuelle et sa recherche — des observateurs en dehors du Parlement s’inquiètent également.

Sam Dunning, le directeur de China-UK Transparency, déclare que la Chine a « longtemps cherché à exploiter nos sociétés ouvertes et notre académie pour moderniser son armée ». Cela, ajoute Dunning, doit cesser : même avec le réajustement imminent des relations anglo-chinoises. Jake Hurfurt de Big Brother Watch fait un point similaire, disant qu’il est « choquant » qu’un professeur comme Kittler partage une plateforme avec un collègue sanctionné pour abus des droits de l’homme.

Cependant, si Hurfurt insiste sur le fait que le gouvernement doit s’assurer que la recherche britannique « ne peut pas être exploitée par des régimes abusant des droits à l’étranger », le changement pourrait ne pas être à l’horizon. Bien que ni Luk ni Kittler n’aient répondu à une demande de commentaire, un porte-parole du Imperial College a déclaré que la subvention de 400 000 £ « a été acceptée après une évaluation appropriée de la diligence raisonnable » — et que « nous examinons régulièrement nos politiques en fonction de l’évolution de la législation gouvernementale et des conseils et pratiques du secteur, en travaillant en étroite collaboration avec les départements gouvernementaux appropriés, et conformément à nos engagements envers la sécurité nationale du Royaume-Uni ». La subvention a expiré à la fin de 2022.

À Guildford, un porte-parole de l’Université de Surrey a déclaré que le travail collaboratif de Kittler avait commencé « lorsque le gouvernement britannique sollicitait, promouvait et encourageait activement les entreprises et le monde académique à s’engager et à collaborer avec des organisations et des institutions en Chine ». Maintenant que le « climat géopolitique » a changé, a poursuivi le porte-parole, l’université « a appliqué une diligence raisonnable rigoureuse à toutes les collaborations de recherche » et a demandé l’avis de l’équipe de conseil sur la collaboration en recherche du Cabinet. Quoi qu’il en soit, l’université a déclaré qu’elle était « pleinement consciente » des rôles de Kittler en Chine, et en effet était fière de ses collaborations internationales.

Cela laisse, bien sûr, toujours le seul organe ayant l’autorité d’imposer un véritable changement : le Gouvernement. Mais ici encore, nous ne devrions probablement pas nous attendre à grand-chose. Lorsque la question a été soulevée à la Chambre des communes plus tôt ce mois-ci, le ministre concerné semblait remarquablement vague. Peter Kyle, le secrétaire à la science et à la technologie, a simplement promis que la recherche britannique était à la fois « de classe mondiale » et « sûre ». Lorsque j’ai demandé plus de détails, un porte-parole du Gouvernement n’a pas offert grand-chose au-delà d’insister sur le fait que le Parti travailliste « adoptait une approche robuste pour gérer les risques » en aidant les universités à prendre des « décisions éclairées ». En même temps, cependant, il a noté que les universités étaient des organismes indépendants, et étaient donc libres de poursuivre des partenariats de recherche à l’étranger — tant, c’est-à-dire, qu’elles respectaient les « politiques et réglementations de sécurité ».

Cependant, étant donné que le porte-parole a également souligné la nécessité d’un « engagement soutenu et pragmatique » avec la Chine, quiconque espérant un interdiction de l’engagement scientifique avec la République populaire risque d’être déçu. D’un autre côté, étant donné la réunion historique de Starmer à Rio, et le besoin désespéré de croissance qui la sous-tend, cela n’est sûrement pas surprenant. « Nous devons être réalistes », concède une source de Whitehall. « La Chine ne va pas disparaître. »