Le moyen le plus simple de comprendre le pouvoir politique des banlieues est à travers la démographie. Considérons les statistiques. Selon Pew , 46 millions d’Américains vivent dans des zones rurales, tandis que 98 millions vivent dans des zones « centrales urbaines ». Pourtant, ces chiffres pâlissent par rapport aux banlieues — qui abritent environ 175 millions de personnes. Pour le dire différemment, les banlieues sont simplement une plus grande part du gâteau électoral, et ont le poids nécessaire pour faire ou défaire des campagnes présidentielles.

Cependant, si les champs et les forêts semblent perdus pour l’Amérique libérale — même si les villes votent de manière fiable en bleu de Portland à Albuquerque — le seul champ de bataille qui reste est ce qui se trouve au milieu. Je parle des banlieues : les centres commerciaux et les drive-in où 43 % des Américains vivent. Ils sont certainement moins attrayants pour l’imagination collective des médias que les forêts du Michigan ou les communautés montagnardes de Virginie. Mais s’ils sont plus Starbucks que fermes laitières, l’élection est sur le point d’être décidée ici, avec des activistes se battant à travers le genre et l’affiliation politique pour franchir la ligne.

Les journalistes ont maintenant passé près d’une décennie à hanter les fermes et les tavernes de l’Amérique rurale, essayant de comprendre pourquoi des millions de gens de cœur ont voté pour Trump. C’est une histoire romantique, opposant les outsiders aux élites, et expliquant comment le milieu oublié de l’Amérique a trouvé de l’espoir dans un milliardaire new-yorkais mal dégrossi. Mais comprendre ces électeurs et empathiser avec eux sont des choses très différentes. Les démocrates ne récupèrent pas leurs pertes et les républicains continuent de faire des progrès. Dans le Wisconsin, par exemple, un stratège républicain m’a dit que les premiers résultats montrent en fait que Trump gagne dans les petites villes et les fermes.

Tout aussi important, l’électorat des États clés tend à être concentré dans les banlieues des grandes villes. Il y a de nombreux exemples ici, de Raleigh (Caroline du Nord) et Detroit (Michigan) à Atlanta (Géorgie). Ou bien il y a mon Wisconsin natal. En dehors de Milwaukee se trouvent les trois comtés suburbains de Washington, Ozaukee et Waukesha — ensemble connus sous le nom de « WOW » — qui abritent plus de 600 000 Wisconsinois, soit environ 10 % de la population du Wisconsin. Philadelphie, pour sa part, a sa propre version du phénomène WOW, où ses quatre soi-disant comtés « de col » sont parmi les plus riches et les plus éduqués de l’État, et en effet comptent plus de personnes que Philadelphie et Pittsburgh réunis.

Au-delà des chiffres bruts de la population, les banlieues comptent en raison de la façon dont les résidents votent. Contrairement à leurs cousins ruraux et urbains, les électeurs de la masse suburbaines sont divisés fondamentalement au milieu entre les deux partis. Et si cela les rend dignes d’être courtisés, peu importe vos opinions politiques, cela est également clair à partir des récents cycles électoraux. Traditionnellement, les comtés WOW du Wisconsin ont été des bastions républicains. À l’ère Trump, cependant, le GOP gagne ces zones avec des marges en érosion — ce qui signifie que la baisse des chiffres dans les banlieues affecte le total républicain à l’échelle de l’État. « Comme toujours, Trump n’est toujours pas fort dans les ‘burbs eux-mêmes », me dit un stratège républicain du Wisconsin, « mais son attrait dans les zones exurbaines reste fort, et il gagne vraiment encore des votes ruraux et de petites villes. » Quant aux démocrates, ajoutent-ils, le parti « tient bon » dans les zones urbaines comme Milwaukee et Madison, même s’ils gagnent également du terrain dans des zones plus suburbaines.

En Pennsylvanie, la victoire de Joe Biden en 2020 était en partie le résultat de sa popularité dans ces comtés ouvriers de Philadelphie, et en effet, elle a corrigé son sous-performance dans la ville de l’Amour Fraternel elle-même. Il a aidé que Biden soit à la fois un natif de Pennsylvanie avec une aisance ouvrière et un candidat du changement se présentant contre l’économie pandémique. Pourtant, si Harris se trouve dans une position relativement moins confortable — se présentant en tant que vice-présidente en exercice et au milieu d’un mécontentement concernant à la fois l’économie et la frontière — les conséquences de Covid pourraient en fait l’aider dans les banlieues plus au sud.