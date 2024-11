De l’autre côté de la baie de San Francisco, Oakland est la capitale culturelle afro-américaine de la côte ouest. En tant que berceau du Black Panther Party, sa politique est réputée pour être de gauche. Kamala Harris est née ici et la considère comme sa ville natale. Elle a même lancé sa campagne présidentielle de 2020 devant l’hôtel de ville d’Oakland.

Cependant, d’après ce que je peux dire, parmi les électeurs noirs d’Oakland, il n’y a jamais eu un sentiment écrasant de loyauté envers Harris. J’ai interviewé des résidents noirs d’Oakland avant et après qu’elle soit devenue la candidate présidentielle. Depuis qu’elle a perdu l’élection, j’ai interviewé plusieurs autres personnes. Le manque d’enthousiasme qu’elle suscite parmi les électeurs noirs témoigne de sa faiblesse en tant que candidate. Mais plus important encore, cela indique le désenchantement croissant des Afro-Américains envers le Parti démocrate, qui s’est manifesté dans la cour des électeurs noirs de la classe ouvrière par Donald Trump lors de l’élection. En particulier, Trump a doublé son soutien auprès des jeunes hommes noirs.

« Je me fiche de Kamala. Qui est Kamala ? C’est juste une femme », m’a dit une jeune femme de West Oakland nommée Sakai. Elle a voté pour Trump et a insisté sur le fait que les prix de l’essence et des courses étaient déjà en baisse à cause de l’élection. « La vie va revenir à ce qu’elle était avant 2020. »

Même les résidents noirs d’Oakland à qui j’ai parlé et qui avaient voté pour Harris l’ont fait sans beaucoup d’enthousiasme. Dionne, une femme noire d’âge moyen qui travaille dans une clinique OB-GYN à East Oakland, a voté pour Harris malgré un alignement plus proche des valeurs républicaines — surtout en ce qui concerne l’avortement. « J’ai l’impression que [les démocrates] penchent dans une direction que je ne suis pas prête à suivre », m’a-t-elle dit. Quand je lui ai demandé quels problèmes elle avait en tête, elle a parlé des démocrates permettant aux hommes biologiques d’utiliser les toilettes des femmes, et comment cela pourrait ouvrir la porte aux prédateurs pour s’en prendre aux enfants.