«En août 1971, le président Nixon a fait exploser ce système.»

Le mark et le yen, ainsi que de nombreuses monnaies étrangères, ont grimpé en flèche. Les banques centrales étrangères ne savaient pas quoi faire des dollars dans leurs coffres. Si, par exemple, la Bundesbank devait utiliser ces dollars pour acheter des marks, la demande pour la monnaie allemande augmenterait, nuisant aux exportations de l’Allemagne. Ainsi, les banques centrales étrangères ont décidé d’utiliser leurs dollars pour acheter de la dette publique américaine.

Et c’est ainsi que cela a commencé. Le déficit commercial américain a financé, indirectement, le gouvernement américain, tout en fournissant aux capitalistes étrangers la demande dont ils avaient besoin pour des exportations nettes vers l’Amérique. En retour, les Allemands, Japonais, Saoudiens et autres ont emporté leurs dollars aux États-Unis pour acheter de la dette publique, des biens immobiliers à New York, en Californie et à Miami, ainsi que des actions dans les très rares entreprises que Washington leur permettait d’acheter.

Et c’est pourquoi, une décennie plus tard, les réductions d’impôts non financées de Ronald Reagan n’ont pas provoqué d’inflation ni de crise du dollar. L’augmentation du déficit du gouvernement américain a stimulé la demande mondiale et huilé les rouages de la financiarisation. Les capitalistes étrangers ont acheté plus de dettes et plus de biens immobiliers. Les prix des actifs ont augmenté à travers l’Amérique. Pendant que Reagan se prélassait dans la gloire, l’Amérique devenait un endroit coûteux pour faire des affaires.

À l’époque de la financiarisation américaine, Deng Xiaoping ouvrait la Chine, un mouvement que Washington a salué. Alors que la Chine entrait dans ce étrange mécanisme mondial de recyclage des dollars — un mécanisme alimenté par les déficits commerciaux et gouvernementaux américains — le développement chinois en a à la fois bénéficié et l’a propulsé. Mais c’est à ce moment-là que les conglomérats américains ont eu une épiphanie : avec l’Amérique devenant un endroit coûteux pour les affaires, pourquoi ne pas envoyer leurs chaînes de production en Chine à la recherche de terres et de main-d’œuvre beaucoup moins chères ? Même les dollars que les entreprises chinoises collectaient finissaient par retourner en Amérique, renforçant le budget du gouvernement américain, les banques de Wall Street et les agents immobiliers sur les côtes Est et Ouest de l’Amérique.

Un officiel chinois m’a un jour, de manière informelle, décrit tout cela comme un lucratif « Dark Deal » entre les rentiers américains, les conglomérats américains, le gouvernement américain et les capitalistes chinois. Et les perdants ? Principalement, les classes ouvrières et moyennes américaines. Sans parler de la stabilité mondiale. Car alors que le tsunami de dollars de dettes submergeait Wall Street, ses banquiers découvraient des moyens diaboliquement compliqués de parier sur les prix des actifs et, de manière catastrophique, sur les paris des autres. Ces paris alimentés par la dette ont finalement cédé, entraînant la Grande Crise Financière en 2008.

Barack Obama est devenu président en promettant aux électeurs de venir en aide aux nombreuses victimes de la crise tout en punissant les quelques-uns qui l’avaient causée. Tragiquement, il a fait exactement le contraire. Dans la trahison politique la plus rapide de l’histoire américaine, Obama a nommé au Trésor les mêmes hommes (Tim Geithner et Larry Summers) qui avaient laissé Wall Street devenir folle. Leur mission était de renflouer les banquiers criminels et d’imposer l’austérité à la plupart des Américains. Dans cette optique, M. Trump doit sa carrière politique à M. Obama.