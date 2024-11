Que signifie tout cela en pratique ? Au minimum, le monopole du Hezbollah sur la violence dans le sud a pris fin de manière décisive : un changement monumental en soi. Pendant une génération, le groupe s’était présenté comme la seule organisation au Liban capable d’agir en tant que « résistance » à Israël, utilisant ce titre pour justifier son vaste arsenal et sa domination sur le sud de Beyrouth, le sud du Liban et une grande partie de la vallée de la Bekaa. Bien que les partisans du Hezbollah aient affirmé que leur retrait vers le nord ne changeait rien, le fait est que l’image de l’organisation est désormais ternie. Comment, pour le dire autrement, le Hezbollah peut-il agir en tant que « résistance » à Israël maintenant qu’il s’est retiré de près de 30 kilomètres de la frontière de son ennemi ? La chute humiliante de Hassan Nasrallah et d’autres dirigeants du Hezbollah n’est guère une bonne image non plus.

Quant au Liban lui-même, le moment de faiblesse du Hezbollah est une opportunité. Pour la première fois depuis des décennies, le gouvernement libanais et son armée pourraient avoir suffisamment de capital politique parmi le public fatigué par la guerre au Liban pour s’affirmer, tirant enfin leur pays de la perspective d’un effondrement total de l’État.

Surtout s’ils peuvent obtenir un véritable soutien de l’Occident, les dirigeants libanais pourraient être en mesure d’utiliser leur élan actuel pour créer les bases d’un État pleinement fonctionnel. Hier, un jour après le début du cessez-le-feu, le gouvernement faible du pays a annoncé qu’il avait convenu de tenir enfin des élections présidentielles en janvier : un objectif qui lui avait échappé pendant plus de deux ans.

Naturellement, le Hezbollah et ses alliés continueront à exercer une influence. Mais avec le bâton des armes israéliennes, et la carotte du soutien diplomatique et financier américain, le gouvernement qui émergera du cessez-le-feu sera contraint de reprendre au moins une partie du pouvoir au Hezbollah — et sera, par défaut, plus pro-occidental qu’auparavant. La corruption notoire du Liban et les luttes sectaires persisteront sans aucun doute. Pourtant, avec un partenaire de plus en plus tangible, les amis internationaux du Liban pourraient enfin voir une ouverture pour forger un chemin vers non seulement une nouvelle réalité sécuritaire dans le pays, mais aussi une nouvelle réalité économique.

C’est un bon signe, c’est sûr, que les politiciens civils en difficulté du Liban aient reçu un soutien timide d’une source improbable : le Hezbollah lui-même. Déjà, les déclarations publiques relativement passives de la milice reflètent une volonté de travailler avec les costumes — un signe, peut-être, qu’ils savent que leur légitimité est ébranlée. Bien que les députés du Hezbollah aient été rapides à affirmer que la « résistance » continuerait, ils ont également déclaré qu’ils aideraient « les gens à revenir [chez eux] et à reconstruire ». Pas moins frappant, le nouveau secrétaire général du Hezbollah a affirmé que son organisation travaillerait dans le cadre des Accords de Taëf. Mettre fin à la guerre civile libanaise, en 1990, ils avaient appelé à la démantèlement des milices du pays. Le Hezbollah, il n’est guère nécessaire de le dire, a ignoré cette clause particulière pendant des décennies.

Tout de même, il serait erroné de parier sur un nouveau Liban. Le gouvernement de Beyrouth a une grande opportunité d’affirmer sa force : mais cela est en partie dû au fait qu’il a tant d’espace à remplir. En l’état, l’État libanais n’est guère plus qu’une coquille abandonnée, occupée par une myriade de partis politiques sectaires. Pour le dire autrement, l’ordre d’après-guerre offre de nombreuses opportunités à plusieurs autres groupes partisans — certainement pas le Hezbollah, mais pas plus démocratique pour autant.