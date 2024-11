Pour les Japonophiles d’âge moyen, le récent boom du Japon parmi les jeunes peut parfois sembler épuisant. La pop japonaise, rapide et implacable, ressemble à quelque chose concocté par des bambins en pleine crise de sucre. Pendant ce temps, la popularité des mangas et des animes en Occident semble reposer sur leur combinaison de combats, de gore et de quêtes interminables. Mais pour ceux d’entre nous qui ont découvert la culture japonaise durant les années 90 et le début des années 2000, tout tournait autour des films, de la nourriture, des cartouches Nintendo volumineuses — et de Haruki Murakami, dont le dernier roman, La Ville et ses murs incertains, sort cette semaine.

Être un fan du Japon respectueux de soi dans les années 90 signifiait tourner le dos aux sombres souvenirs de nos grands-parents sur la Seconde Guerre mondiale tout en rejetant comme des balivernes de bureau de tourisme l’image clichée du Japon comme un endroit où la haute technologie rencontre des valeurs et une esthétique traditionnelles. Pour vraiment « comprendre » le Japon, nous étions tous sincèrement convaincus que cela nécessitait des efforts. Beaucoup d’entre nous se tournaient, pour des éclairages, vers des romanciers japonais en traduction. Dans les décennies passées, Yasunari Kawabata était une option populaire. Mais l’écrivain lauréat du prix Nobel appartenait à l’ancien Japon : son œuvre classique de 1948, Le Pays de neige, était un hymne à un pays qui était déjà en train de disparaître quand il était jeune homme. Au lieu de cela, nous nous tournions vers Murakami comme notre clé littéraire pour la psyché japonaise.

Il y avait une grande ironie là-dedans. Lorsque Murakami est devenu un grand nom au Japon, grâce au succès fulgurant de Norwegian Wood en 1987, les critiques étaient rapides à souligner à quel point il était peu japonais. Né en 1949, pendant l’occupation alliée du Japon après-guerre, Murakami lisait des romans européens et américains en anglais au lycée, étudiait le théâtre à l’université et tenait un bar de jazz avec sa femme à Tokyo avant de se consacrer à plein temps à l’écriture. Il avait peu de temps pour la littérature japonaise, après avoir entendu ses parents — tous deux enseignants — en parler à n’en plus finir pendant son enfance.