L’Amérique se présente comme la plus grande démocratie du monde : un endroit où un système incohérent de croyances contradictoires a engendré une politique tout aussi incohérente. Dans le ferment irrationnel de ce qu’il serait peut-être plus juste d’appeler simplement « la chose qui s’est passée » — la confluence de Trump et de QAnon, la pandémie, le mouvement « Defund the Police », les paniques morales autour du genre, les caravanes de migrants, et ainsi de suite — les Américains se sont habitués, d’une manière rarement vue auparavant, au spectre du miracle contre-intuitif. On pourrait citer n’importe quel nombre d’exemples à travers le spectre idéologique : la croyance qu’un magnat de l’immobilier flamboyant pouvait être un champion des travailleurs, ou que la réduction de l’application de la loi entraînerait une baisse de la criminalité. Cependant, mon exemple préféré reste l’ensemble de mesures largement connues sous le nom de « réduction des dommages », qui ont été adoptées sous diverses formes à travers les États-Unis et qui sont maintenant en train d’être annulées, au grand soulagement de certains et à l’indignation d’autres.

Dans le meilleur des cas, la réduction des dommages est difficile à définir. Comme la plupart des radicalismes, elle présente un côté visible et un côté caché, et tout porte-parole réprimandé pour ses excès peut toujours recourir à la stratégie du « vrai Écossais », rejetant ses dérives sur une frange moins marginale qu’on pourrait le croire. Les partisans les moins controversés de la réduction des dommages s’accrochent au modèle de l’addiction comme maladie, un modèle devenu courant malgré l’absence de toute étiologie testable, de traitements efficaces, ou même d’une bonne définition de ce qu’est l’addiction. Ils plaident pour l’échange de seringues, la distribution de Naloxone et la fourniture de services de base pour les personnes dépendantes. Aujourd’hui, c’est devenu la norme à travers l’Amérique : presque tous les États ont ces programmes en place, et même ceux avec des lois strictes sur les drogues enferment beaucoup moins de personnes pour possession qu’auparavant.

Les réductionnistes de dommages les plus extrêmes (je m’appuie ici sur le document involontairement hilarant Appels à l’action pour la réduction des dommages de jeunes consommateurs de drogues dans les rues de Vancouver et de Lisbonne) affirment que « les drogues elles-mêmes peuvent être des formes de réduction des dommages et de traitement », et envisagent un nouveau modèle social dans lequel les jeunes consommateurs de drogues se voient offrir un logement gratuit, des sites de consommation sûrs, ainsi que des « clubs de compassion dirigés par des pairs, vendant du cannabis, de l’héroïne et de la cocaïne de qualité pharmaceutique », exempts de « l’attitude paternaliste et jugeante » des soignants et des fournisseurs. De telles attitudes sont particulièrement répandues parmi les activistes et les universitaires, dont la phobie du jugement a engendré un modèle paradoxal et changeant de l’addict, ou, dans leur jargon, du PWUD (personne qui utilise des drogues) : ces individus ne devraient pas être soumis à la censure, car l’usage de drogues est une condition médicale ; en même temps, ils ne doivent pas être pathologisés, car ce sont des sujets libres qui s’engagent dans des soins personnels. Si leur comportement est jugé problématique — un point sur lequel tout le monde ne s’accorde pas — alors la solution consiste à leur offrir davantage et de meilleurs services et ressources, jusqu’à ce qu’ils décident d’arrêter par eux-mêmes.