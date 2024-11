Pour des yeux anglais, tout cela semble remarquablement familier. En 2010, la campagne électorale de Gordon Brown a explosé après qu’il ait été enregistré en train de traiter une électrice de « femme bigote », tandis qu’au début de cette année, Rishi Sunak a coulé sa tentative de rester Premier ministre en abandonnant les célébrations du Jour J. À chaque occasion — Brown, Sunak et maintenant Harris — ont présenté des excuses serviles pour endiguer la perte de soutien. Et à chaque occasion, au moins en Grande-Bretagne, ils ont échoué.

Le pouvoir de chacun de ces moments n’était pas seulement qu’ils étaient personnellement embarrassants, mais qu’ils semblaient capturer quelque chose d’essentiel sur le pays lui-même : le mépris pour les hypothèses et préjugés communs de l’électeur ordinaire, que ce soit sur l’immigration, les soins de santé ou le patriotisme lui-même. Plonger dans les réseaux sociaux irlandais ces derniers mois donne certainement l’impression que la vision d’une élite déconnectée tenant les électeurs ordinaires en mépris est désormais aussi courante en Irlande qu’en Angleterre. Même Sinn Féin est maintenant accusé de trahison parmi certains nationalistes plus marginaux pour leur attitude envers l’immigration. Ce n’est pas un bon chemin à emprunter.

Pour moi, l’Irlande a toujours semblé offrir encore plus de preuves de l’observation caustique de George Orwell selon laquelle « l’Angleterre est peut-être le seul grand pays dont les intellectuels ont honte de leur propre nationalité ». Là-bas, il semblait qu’il y avait une révérence plus profonde et entièrement non ironique pour les mythes et symboles de sa nationalité d’une manière qui a depuis longtemps été perdue en Angleterre. L’énergie qui existait parmi les historiens irlandais révisionnistes pendant les Troubles semble s’être éteinte. Tel est la force de la révérence envers le récit officiel irlandais, en fait, que pour les unionistes du nord, la terre de la République reste aussi étrangère que jamais — ses coutumes ne sont pas les leurs.

En tant que tel, j’ai toujours trouvé ironique que, tandis que l’Irlande est présentée par ceux qui ne connaissent pas bien son histoire comme un phare de l’internationalisme civilisé, elle est tout aussi facilement définissable comme un lieu de nationalisme conservateur réussi du genre rejeté en Grande-Bretagne. En effet, pour que le premier soit durable, on pourrait soutenir qu’un pays doit d’abord avoir le second. Un ami diplomate irlandais a plaisanté un jour avec moi en disant que l’Anglais le plus choquant de tous n’était pas le noble de la classe dirigeante vantard de la légende, mais le libéral qui se déteste et qui adore le nationalisme pittoresque des autres mais pas le sien. Peut-être que l’inverse est également vrai : l’Irlandais moderne le plus choquant est celui qui croit que son propre nationalisme n’est qu’une expression d’une sorte d’internationalisme moderne et éclairé.

L’Irlande, donc, reste une terre étrangère qui est familière dans son accueil, même si elle change pour s’adapter au monde moderne. En se rendant aux urnes aujourd’hui, il y a une égalité à trois entre le Fine Gael de Harris, le Fine Gael de l’ancien Taiseach Micheál Martin et le Sinn Féin de Mary Lou McDonald, chacun autour de 20 % des voix et destiné, semble-t-il, à une autre grande coalition de son centre traditionnel.

Pour l’Anglais moyen habitué au scrutin uninominal majoritaire, un tel scénario pourrait sembler étranger — et pourtant remarquablement familier en même temps. Il y a maintenant une prise de conscience croissante au sein de la classe politique de Westminster que Reform UK pourrait faire à la politique britannique ce que Sinn Féin a fait en Irlande, non pas simplement disparaître mais s’établir comme un nouveau parti viable, stabilisé autour de 20-25 % dans les sondages. Si cela devait se produire, il y aurait un scénario plausible dans lequel le Parti travailliste, les Conservateurs et Reform entreraient chacun dans la prochaine élection au coude à coude dans les sondages, avec la position de Premier ministre disponible pour le leader du parti capable de tirer le plus mince des avantages. Il y a maintenant des analystes politiques de haut niveau qui spéculent sur un réalignement de la politique britannique dans lequel le Reform de Farage mène une fusion-acquisition du Parti conservateur après la prochaine élection pour sécuriser la primature.

L’Irlande était autrefois destinée à suivre la Grande-Bretagne, son grand frère de l’autre côté de l’eau. Peut-être qu’elle nous montre maintenant notre avenir de plusieurs manières. Nous restons en contact, Londres, Belfast et Dublin.