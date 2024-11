Quoi que les historiens moins partisans concluent finalement sur la gestion de la pandémie par Trump, il est évident qu’en l’absence de Covid, cette question n’aurait pas eu d’importance. L’histoire elle-même nous oriente dans cette direction. Avant l’échec de Trump à sécuriser le Bureau ovale en 2020, Obama, Bush et Clinton avaient tous été réélus et avaient servi des mandats supplémentaires. George W. Bush, qui, tout comme Trump en 2016, avait perdu le vote populaire mais remporté de justesse le collège électoral en 2000, a ensuite remporté le vote populaire en 2004. Cependant, ce sont les coûts des guerres en Irak et en Afghanistan qui ont fini par retourner le public contre son administration. On pourrait dire quelque chose de similaire à propos d’Obama, qui a remporté sa réélection malgré l’implication de son pays dans deux autres conflits en Syrie et en Libye.

«Quoi que les historiens moins partisans concluent finalement sur la gestion de Covid par Trump, en l’absence de la pandémie, cela n’aurait évidemment pas eu d’importance.»

Trump, en revanche, considérait que la guerre en Irak était une erreur et n’a pas engagé son pays dans de nouvelles guerres impopulaires. En même temps, les affirmations des démocrates selon lesquelles Trump était un dangereux va-t-en-guerre se sont effondrées lorsqu’il a rencontré personnellement le dictateur nord-coréen Kim Jong Un, imitant ainsi la démarche de Nixon. De plus, Trump avait amorcé le processus de retrait des troupes américaines d’Afghanistan, une politique que Biden a poursuivie mais mal gérée.

Dans l’ensemble, Trump était bien positionné pour se présenter comme un président ayant assuré à la fois la paix à l’étranger et la prospérité à l’intérieur du pays. Et il n’est pas nécessaire de se fier uniquement à la figure du président élu : ses opposants faisaient également défaut. La plupart des démocrates qui ont cherché à obtenir la nomination de leur parti en 2020, d’Elizabeth Warren à Pete Buttigieg, étaient bien à gauche de l’électeur médian et auraient probablement rencontré des difficultés en dehors des grandes villes et des centres universitaires. Impopulaires au sein même de leur base, des milliardaires comme Michael Bloomberg n’auraient sans doute pas bien réussi non plus.

Qu’en est-il de Biden lui-même ? Si la pandémie ne s’était pas produite, il existe de nombreuses preuves qu’il aurait pu perdre face à Trump. D’une part, il n’a pas bien performé lors des premières primaires démocrates et n’a obtenu la nomination de son parti que lorsque des candidats plus progressistes se sont retirés. Il n’est pas clair à quel point ses problèmes cognitifs étaient avancés il y a quatre ans, mais ce qui est certain, c’est que la pandémie a boosté sa campagne de 2020 de deux manières. Premièrement, elle a offert à ses conseillers une excuse pour limiter ses apparitions publiques, ce qui leur a permis de masquer l’ampleur de son déclin mental — des problèmes qui sont devenus évidents lors de son débat catastrophique avec Trump en juin 2024.

De plus, la pandémie a permis aux démocrates de bénéficier de divers systèmes de vote par correspondance, qui ont été adoptés en réponse aux confinements liés au Covid. Pour être clair, il n’y a aucune preuve de tricherie systématique. Mais la combinaison du vote par correspondance et des confinements a favorisé les démocrates, notamment les diplômés d’université et les électeurs politiquement engagés, au détriment des principales circonscriptions de Trump. Malgré ces avantages, Biden n’a finalement battu Trump que par quelques dizaines de milliers de voix dans les États clés.

Dans l’ensemble, cela suggère que les démocrates n’ont pas perdu la semaine dernière uniquement à cause de Joe Biden, Kamala Harris ou Tim Walz. Au contraire, ils ont perdu parce qu’ils ont sous-estimé à quel point la pandémie avait temporairement masqué la popularité sous-jacente de Trump et, plus généralement, celle des républicains. Alors que les démocrates réfléchissent à leur avenir, il est ironique qu’ils aient finalement été abattus par une force échappant à leur contrôle : l’inflation qui a marqué la présidence de Biden.