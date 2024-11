«Les mandats ne sont pas seulement légalement disreputable, ils sont politiquement crétins.»

D’autant plus que l’Amérique n’est pas membre de la CPI et a déjà une relation antagoniste avec l’organisation. Rappelez-vous qu’en septembre 2020, suite à la décision de la CPI d’ouvrir une enquête sur des crimes de guerre commis par le personnel militaire américain en Afghanistan, Trump a utilisé un ordre exécutif pour sanctionner la procureure, Fatou Bensouda, et un autre haut fonctionnaire, Phakiso Mochochoko. Bensouda a finalement mis l’enquête en attente, et sous Joe Biden, les États-Unis ont discrètement levé les sanctions.

Alors que Biden a rejeté les derniers mandats comme « scandaleux », le sénateur américain Lindsey Graham a clairement indiqué que les pensées de l’administration entrante à leur sujet sont encore plus robustes. « Si vous allez aider la CPI, en tant que nation, à faire respecter le mandat d’arrêt contre Bibi et Gallant… je vais vous sanctionner en tant que nation », a-t-il averti. « Vous allez devoir choisir entre la CPI hors-la-loi et l’Amérique… Nous devrions écraser votre économie parce que nous sommes les prochains », a déclaré Graham. « Pourquoi ne peuvent-ils pas s’en prendre à Trump ou à tout autre président américain selon cette théorie ? »

Certainement, le choix des cibles par la CPI pourrait être considéré comme erratique. Elle n’a jamais poursuivi le président syrien Bashar al-Assad, par exemple, malgré son utilisation d’armes chimiques contre son propre peuple. Elle prétend (avec des niveaux de chutzpah généralement associés aux Israéliens) qu’elle n’a pas de juridiction parce que la Syrie n’est pas dans la CPI. Et pourtant, l’Observatoire syrien des droits de l’homme estime que le nombre de morts de cette guerre s’élève à 613 000, avec 55 000 civils supplémentaires censés être morts de torture dans des prisons gérées par le gouvernement.

Alors, si tout cela est légalement suspect et politiquement obtus : pourquoi la CPI a-t-elle agi ainsi ? Dire que c’est uniquement de l’antisémitisme est trop simpliste. Plus crédible est l’idée que, comme un expert en droit international me l’a dit, la CPI doit avoir une diversité de juges, donc elle a beaucoup de personnes médiocres provenant de pays où les normes juridiques sont faibles. « Ils ne sont tout simplement pas de très bons avocats. Beaucoup de ses juges viennent du sud global, donc de pays peu favorables à Israël. De plus, si vous êtes un avocat des droits de l’homme, il est acquis que vous êtes anti-Israël. »

Il y a beaucoup de gens, surtout à droite, qui affirment que cela prouve que le droit international est une ânerie — ou pire, que c’est une « fiction ». Mais c’est faux : nous en avons besoin pour régir les droits maritimes et arbitrer les litiges commerciaux transfrontaliers. Mais sur des questions fondamentales de légitime défense nationale, et la défense de la civilisation entreprise par des personnes responsables devant des électorats, l’idée qu’une institution comme la CPI ait la compétence ou la légitimité essentielle pour être l’arbitre ultime étire considérablement le pouvoir que le droit international devrait avoir.

Quelques jours après l’émission des mandats, j’ai regardé un extrait de Channel 4 News dans lequel l’avocat des droits de l’homme Geoffrey Robertson, avec un égocentrisme pompeux, s’est exprimé sur les mandats. Il a souligné que personne n’avait jamais attendu que le leader serbe Slobodan Milosevic se présente à la barre à La Haye, mais à la fin, son propre peuple l’a remis, a-t-il observé. Ne pourrait-il pas en être de même pour Netanyahu lorsqu’il « tombera du pouvoir » ?