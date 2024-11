La question déroutante demeure. Cela ne peut pas être seulement tout l’argent, la maison de maître, ou le tirage languide que les gens rejettent, ni même les opinions de droite rampantes ; de telles choses ne sont guère rares dans le parti conservateur dans son ensemble. Un critique déterminé dans le premier épisode dit que Rees-Mogg « semble mépriser les gens qui sont plus pauvres que lui ». Pourtant, au contraire, toutes les preuves du documentaire suggèrent qu’il aborde tout le monde, riche ou pauvre — y compris, d’ailleurs, sa propre femme et ses enfants — de la même manière. À savoir : comme s’il se forçait à entrer dans des interactions sociales pour un but supérieur.

Une autre explication du degré d’opprobre envers un homme si inlassablement doux et aimable est la perception que tout le numéro de l’honorable membre du XVIIIe siècle est une mise en scène. Peut-être révélant un peu trop clairement leur propre snobisme, les écrivains de The New European ont qualifié cette semaine Rees-Mogg de « faux aristocrate ». De même, en 2017, Polly Toynbee a écrit qu’il était « à peu près aussi authentique que ce plan de Downton Abbey où ils ont laissé une bouteille en plastique sur la cheminée ». Dans un style à la Nancy Mitford, la chroniqueuse de The Guardian a poursuivi : « Le langage sophistiqué à double boutonnage, les expressions latines et les noms ridicules de ses six enfants ne sont que du pastiche, une farce de maison de campagne ».

Mais encore une fois, je ne pense pas cela — ou du moins, pas si vous croyez Michael Ashcroft dans sa biographie, certes sympathique, Jacob’s Ladder. D’une part, bien que Rees-Mogg ne soit effectivement pas un aristocrate et n’ait jamais prétendu l’être, la sexiste Toynbee semble ignorer l’influence claire de sa femme impeccablement de bonne famille sur le mode de vie familial (nom complet Helena Anne Beatrix Wentworth Fitzwilliam de Chair). D’autre part, des camarades d’école se succèdent pour dire à Ashcroft que, jeune, Jacob était tout aussi vieux jeu, obsédé par l’argent et carrément étrange qu’il ne l’est maintenant.

Dit un vieil ami, se remémorant Jacob à huit ans : « Il avait l’habitude de s’asseoir derrière moi et de lire The Financial Times. » En tant qu’actionnaire de 11 ans, le jeune Rees-Mogg a assisté à l’AGM de Lonhro, interrogeant les directeurs depuis le sol sur leurs projets d’achat de The Observer. À Eton, il a déclaré que l’abandon de l’exigence de la queue de pie par des journées très chaudes était un « relâchement inutile des règlements », refusant de suivre la tendance. Et un ami raconte qu’à Oxford, il « a été harcelé sans pitié par des gens qui se moquaient de lui parce qu’il était une telle anomalie, même parmi sa propre classe ».

Contestant vainement le siège de Central Fife pour les Tories lors des élections générales de 1997, incluant plusieurs anciennes villes minières où le chômage était endémique, Rees-Mogg était considéré comme une « figure de ridicule complet » selon les observateurs mais est resté imperturbable. « Je porte un costume tous les jours depuis que j’ai 14 ans », a-t-il déclaré à The Scotsman. « Je ne suis pas sur le point de changer maintenant. » Il a également dit aux journalistes, sans aucun sens apparent de présage, que Veronica, la nourrice, viendrait dans le Nord pour l’aider à faire campagne.

Non, je pense que la véritable raison pour laquelle les gens détestent Rees-Mogg n’est pas qu’il soit faux, mais tout le contraire : il est authentique, lucide et apparemment sans honte quant à qui il est et ce qu’il croit. Ironiquement, alors que « montrer votre vrai moi au travail » est quelque chose que nous sommes tous censés faire de nos jours, l’exemple de Rees-Mogg nous montre les pièges lorsque quelqu’un le fait réellement.