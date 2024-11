Alors, quelle que soit la couleur de leur rosette, l’appétit des gouvernements successifs pour différer le désastre en important des corps chauds est la préférence révélée la plus constante de toutes. Boris Johnson a admis qu’il avait ouvert les vannes dans le but de lutter contre l’inflation après le Covid. Et jusqu’à présent, le Parti travailliste semble continuer cette politique conservatrice bien établie, faisant des gestes impolis aux immigrants potentiels d’une main tout en tenant la porte ouverte de l’autre. De plus, vous ne pouvez pas contester cela sinon vous déclencherez l’industrie de la moralité, et vous ne pouvez même pas souligner ses effets potentiellement délétères sur le bien-être parce que le gouvernement ne collecte pas ces statistiques. Pendant ce temps, la solidarité sociale et les références culturelles partagées qui composent la vraie constitution non écrite d’une politique continuent leur longue et lente dissolution, assaillies par les effets de second ordre de ce quantitative easing humain.

Pour la plupart des jeunes de gauche d’aujourd’hui, Margaret Thatcher est une figure d’une démonologie lointaine : une sociopathe insondable et hautaine dont le contexte est perdu dans les brumes du temps. Mais elle a été portée au pouvoir sur une vague de colère et de frustration face à un contrat social qui avait mis la Grande-Bretagne à l’arrêt. Les électeurs l’ont choisie parce qu’elle promettait — et livrait — des solutions radicales. Dans l’évaluation de Thatcher, les problèmes de la Grande-Bretagne ne pouvaient être résolus qu’en s’attaquant aux bases de pouvoir qui tenaient le pays en otage. Cela signifiait sortir les industries des mains de l’État et affaiblir les syndicats qui utilisaient leur pouvoir de négociation collective contre ces industries. Elle s’est lancée dans sa campagne de privatisation notoire, puis a brisé les syndicats en fermant les mines et en désindustrialisant le pays, au profit de l’économie de services qui domine désormais la Grande-Bretagne.

Avec le recul, le résultat net était (pour le dire légèrement) à double tranchant. Cela a brisé le statu quo et a remis au moins certaines parties du pays en mouvement. Mais le coût était terrible : de grandes étendues de la Grande-Bretagne ont été appauvries. Elle n’a jamais réussi à maîtriser le Blob, mais l’a plutôt fait croître; pendant ce temps, nos anciennes villes industrielles ont languis, notre économie de services est désespérément déséquilibrée, et une proportion alarmante des anciens actifs nationaux de la Grande-Bretagne est désormais détenue par des étrangers. Sir Keir semble apparemment saliver à la perspective de vendre encore plus à ses amis de la Grande Finance.

Mais peut-être que la pire conséquence de second ordre de sa vision a été l’emprise qu’elle exerce encore sur la politique britannique traditionnelle. Le thatchérisme réchauffé peut encore induire un spasme d’enthousiasme même chez le grand ancien conservateur le plus fossilisé : il suffit de faire les bons bruits à propos des «marchés» et de «l’entreprise privée» pour les voir tous se lever de leurs sarcophages et se rassembler derrière le dernier avatar (de préférence féminin) de cette croyance. Mais l’aspect de Thatcher dont le Parti conservateur (et, on peut le dire, le pays) a réellement besoin n’est pas la plateforme politique spécifique ou même la possession de deux chromosomes X. C’est sa vision, son radicalisme et son courage.

Cela ne signifie pas seulement quelqu’un qui aime les marchés libres et les opportunités photo basées sur des chars. Cela signifie quelqu’un prêt à sortir de notre mentalité actuelle de maison de soins et à s’attaquer directement aux piliers sacrés de la stagnation, sur la base d’une vision cohérente et positive de l’avenir de la Grande-Bretagne.

Cela signifierait plaider contre le bien-être non contributif, et pour un système de santé basé sur l’assurance. Cela signifierait affaiblir l’ONGcratie — en désamorçant le «troisième secteur» pseudo-indépendant lessiveurs de politique pour maîtriser une justice activiste, et moderniser l’architecture désormais largement détestée des «droits de l’homme» qui privilégie la sécurité des pédophiles étrangers au détriment de celle des ressortissants britanniques. Et cela signifierait fermer les frontières, réformer la politique d’asile et les droits de naturalisation, et faire face aux cris qui suivraient de chaque intérêt particulier. Cela signifierait également probablement abandonner la fiction de la «neutralité» de la fonction publique, du moins dans les rôles importants. Une fois cela réalisé, nous pourrions être en mesure de dynamiser l’économie afin qu’elle récompense ce que les Britanniques ont historiquement bien fait : inventer, fabriquer et vendre des choses.