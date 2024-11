Le Parti républicain de Trump aujourd’hui, en revanche, est un endroit où les faucons de la Russie Rubio et Michael Walz devront partager la scène avec Kennedy et Gabbard, amis de Moscou. Pete Hegseth, un vétéran décoré, activiste et animateur de Fox News, supervisera le gargantuesque budget du Pentagone s’il est confirmé comme secrétaire à la Défense. Il est un opposant amer de la bureaucratie du département qui serait heureux de brandir une baguette et de faire le ménage. Il siégera aux côtés de Lori Chavez-DeRemer, la candidate du travail amicale des Teamsters de Trump, qui est l’une des seules républicaines à avoir co-parrainé une législation pro-syndicale ambitieuse, ainsi que Kennedy et Gabbard, des démocrates de longue date.

Il est difficile d’exagérer à quel point il est inhabituel pour les démocrates de trouver leur place dans un cabinet républicain, d’accepter des nominations aux côtés des idéologues du GOP, et d’être accueillis avec si peu de protestations de la part de la plupart du mouvement conservateur. Dans le cas de Kennedy et Gabbard, tous deux ont été invités dans le monde de Trump non pas malgré leur politique peu orthodoxe mais à cause de celle-ci.

Toutes les opinions de Kennedy, Gabbard, Chavez-DeRemer et Hegseth ne sont pas vraiment subversives, cependant, et la plupart des nominations de Trump sont des porte-drapeaux conservateurs ordinaires agrémentés d’une touche de MAGA. L’ancienne procureure générale de Floride Pam Bondi a suivi Matt Gaetz en tant que candidate à la tête du Département de la Justice. Les anciens représentants républicains Sean Duffy et Doug Collins ont été choisis pour diriger respectivement les départements des Transports et des Anciens Combattants, ainsi qu’un certain nombre d’autres loyalistes républicains. Scott Bessent et Howard Lutnick seront des visages familiers à Wall Street au Trésor et au Département du Commerce.

Mais si Trump est leur croyance unificatrice, le trumpisme sera défini par leurs idées contradictoires. Pour les outsiders, c’est une perspective excitante. Pour les insiders, qui ont passé des décennies à construire le système et à bâtir leur vie autour de celui-ci, la perspective est profondément troublante.

Ils craignent que Trump et ses adjoints complotent des «représailles» et des licenciements «massifs» à travers la fonction publique fédérale. Brian Stelter a rapporté cette semaine que certains journalistes sont réellement anxieux «à propos des salles de rédaction étant perquisitionnées et des propriétaires de médias étant audités». Lors d’un gala récent pour le Comité de protection des journalistes, Stelter note qu’un PDG des médias a déclaré : «les journalistes sont contraints d’engager leur propre sécurité, pour eux-mêmes et leurs familles. Et les publications mettent de côté d’énormes budgets juridiques pour les défis que nous savons à venir. C’est glaçant.»

Les journalistes n’ont peut-être pas besoin de sécurité privée, mais une protection juridique pourrait être cruciale. Trump a une longue histoire d’appels à ce que les dirigeants retirent les licences de diffusion des médias qui, selon lui, rapportent des informations manifestement fausses. Brendan Carr, le choix de Trump pour diriger la Commission fédérale des communications, a tweeté peu après l’annonce pour dire : « Les médias de diffusion ont eu le privilège d’utiliser une ressource publique rare et précieuse — nos ondes. En retour, ils sont tenus par la loi d’agir dans l’intérêt public. Lorsque la transition sera terminée, la FCC fera respecter cette obligation d’intérêt public. »

Il est clair que Trump a refait le GOP à son image, préparant les institutions du parti à absorber les « lunatiques du climat » tels que RFK Jr — comme un leader d’une organisation à but non lucratif me l’a dit cette semaine — et à faire la paix avec la politique de la vengeance. La transformation a nécessité huit ans de pression de la part de l’homme et de ses électeurs. Si quelque chose, ce niveau de conformité associé à l’utter démoralisation des démocrates suggère que la promesse de Trump de « drainer le marais » de ses ennemis est plus sérieuse que jamais auparavant.