Alors que la culture de consommation prospérait dans les années soixante, le plastique était commercialisé comme amusant, coloré et jetable, signifiant une richesse miraculeuse après des décennies de dépression et d’austérité. Les chercheurs ont également trouvé de nombreuses applications utiles pour le plastique, découvrant, notamment, que l’emballage en polyéthylène pouvait prolonger la durée de conservation des aliments frais. Léger, moulable, durable et abordable : cette combinaison de propriétés, unique au plastique, l’a rendu indispensable à toutes sortes de produits que nous utilisons au quotidien.

Mais si le plastique a marqué le triomphe ultime des êtres humains en tant qu’artisans — permettant à l’homme de « fabriquer ce qu’il veut pour chaque besoin » — alors c’est aussi, aujourd’hui, ce qui lui a conféré une qualité sinistre. Tout au long de l’ère moderne, le développement de sociétés artificielles de plus en plus complexes a produit un courant sous-jacent de vénération pour le purement naturel, le « non altéré ». Même si nous profitons des produits de la science et de la technologie, nous désignons certains espaces comme naturels et cherchons à les protéger des forces corrompantes de la modernité. Ces domaines naturels incluent non seulement des lieux sauvages et bucoliques — des endroits comme cette plage écossaise, par exemple — mais aussi le corps humain, l’enfance et les vestiges de la culture traditionnelle. Ironiquement, alors que le capitalisme est largement compris comme mettant en danger ces domaines sacrés, il nous encourage également à les vénérer, avec ses aliments santé et ses cosmétiques bio, ses industries touristiques et ses divertissements d’évasion.

Si nous savons une chose sur le plastique, c’est qu’il est non naturel. Et donc, même avant qu’une prise de conscience des microplastiques ne donne à « l’Homme Plastique » une terrible nouvelle signification, la prévalence croissante des objets en plastique était devenue une source d’anxiété. Écrivant dans l’Atlantic il y a quelques années, Jamie Passaro a décrit la lutte que les parents doivent mener pour choisir des produits pour leurs enfants. Le méchant de l’histoire est la poupée préférée de sa fille, à laquelle Passaro a immédiatement pris un aversion. « Tout dans son corps en plastique semblait artificiel, » a-t-elle écrit, « Sa peau avait une teinte pêche comme un bronzage en spray. Ses yeux peints en bleu semblaient étonnamment grands, comme si quelqu’un lui avait glissé une boisson énergisante… Son corps était trop dur pour se plier, bien que ses bras, ses jambes et son cou puissent pivoter dans tous les sens. » Dans le contexte approprié, le plastique est rassurant, propre et stérile ; mais lorsqu’il envahit un domaine naturel, comme l’innocence d’un enfant, il peut soudainement apparaître de manière criarde comme faux, voire obscène.

Et c’est là que réside l’horreur particulière des microplastiques. Ces particules invisibles, se propageant comme une maladie infectieuse, rendent tout vulnérable à notre culture synthétique et malsaine. Elles ne se contentent pas de polluer ; elles contaminent. Les reportages sur le sujet, même dans des journaux factuels et secs, pulsent d’un dégoût presque luride en relatant comment un autre secteur de la nature, que ce soit en nous ou autour de nous, a été violé par le plastique. Comme l’a observé Mark O’Connell , les microplastiques traversent le fossé politique comme peu d’autres problèmes, hantant les progressistes avec une nouvelle phase de destruction écologique, et les conservateurs avec une menace chimique pour la fertilité et la masculinité. Pourtant, ce ne sont que des expressions différentes de la même névrose moderne concernant la contamination du naturel.

De telles craintes ne sont pas nécessairement mal placées — la pollution par les microplastiques pourrait s’avérer aussi désastreuse que les pessimistes le soupçonnent — mais elles suggèrent un échec à comprendre l’artificialité qui imprègne l’environnement moderne, pour le meilleur et pour le pire. Nos distinctions entre naturel et non naturel, bien que parfois utiles, sont généralement inconsistantes et arbitraires, basées sur des préférences esthétiques plus que sur autre chose. Ainsi, Passaro a découvert que la poupée de sa fille pourrait être en PVC, auquel cas elle pourrait vraiment être dangereuse ; pourtant, elle a été surprise d’apprendre que le jouet «naturel» qu’elle avait acheté en remplacement, un bébé en tissu conçu en Suède, était également en plastique sous sa forme en polyester.

Les plastiques sont fabriqués à partir de sous-produits pétrochimiques de l’industrie des combustibles fossiles, mais il en va de même pour les substances pharmaceutiques qui nous maintiennent en bonne santé, et les engrais qui font pousser notre nourriture. Beaucoup de ces cultures nécessitent également des pesticides chimiques, tout comme notre eau nécessite du chlore pour être potable. Les alternatives au plastique, telles que le papier, le verre et le coton, utilisent souvent plus de ressources, produisent plus d’émissions de carbone et créent leurs propres formes de pollution. L’amiante, le plomb et le mercure se sont révélés toxiques ; mais il en va de même pour le tabagisme et la cuisson au bois de chauffage et aux résidus de culture. L’interférence hormonale est répandue sous la forme de contraceptifs. De minuscules particules métalliques, suffisamment petites pour entrer dans la circulation sanguine, flottent à travers le métro londonien de la même manière que les microplastiques.