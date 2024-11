On se demande ce qui se passe lors des soirées à la maison de l’Université de New York. Accueillant les écoles d’arts edgelord Tisch et Steinhardt, NYU est devenue un piège à mouches pour les types alternatifs non déodorés, arrivant de communes loft avec des déjeuners à base de pois chiches pour discuter d’une érotique du pescétarianisme, ou autre chose. En plus d’avoir certains des étudiants les plus riches du pays — Bushwick n’est pas bon marché, bébé — NYU a également certains des plus sérieux, accueillant l’un des camps pro-Palestine les plus hardcore cet été.

Cette année, cependant, NYU a un nouvel atout : Barron Trump. Le descendant de 6’7” a commencé son cursus à la Stern School of Business en septembre, après avoir obtenu son diplôme de l’improbablement nommé Oxbridge Academy en Floride. Cinquième enfant mystérieux de Donald Trump, dont les talents se situent définitivement quelque part entre le Prince de Machiavel et Cousin Greg, il a été source d’intrigue depuis qu’il était enfant, filmé parlant avec un accent slovène tragico-comique dans un extrait de The Larry King Show en 2010. «Il passe la plupart du temps avec moi», rit Melania.

Maintenant, il est présenté comme une sorte d’opérateur politique astucieux. «Barron est le roi d’internet», a déclaré son père lors d’un rassemblement désormais célèbre au Madison Square Garden. Un conseiller de campagne espérait proposer une série d’apparitions en podcast au septuagénaire, qui aurait répondu : «Appelez Barron et voyez ce qu’il en pense et faites-le moi savoir.» Cela a donné lieu à une série de clips viraux adaptés aux jeunes hommes de la génération Z dans lesquels Trump a discuté de cocaïne avec le comédien Theo Von, échangé des grognements avec le respirateur buccal certifié Logan Paul, et a reçu un Tesla Cybertruck, enveloppé d’une image de lui-même, par le meilleur ami sans cervelle d’Andrew Tate, Adin Ross. Étant donné le succès contre-intuitif de ces apparitions, les journaux ont déclaré que Barron était essentiel à la performance de Trump parmi les jeunes hommes lors de l’élection de la semaine dernière.