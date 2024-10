Pour les personnes ayant des sensibilités ascétiques, cela pourrait sembler un prix négligeable à payer pour la santé ; mais d’un autre côté, les ascétiques sont peu susceptibles d’avoir besoin de Mounjaro ou de Wegovy en premier lieu. En revanche, nous, les types constitutionnellement sybaritiques, avons tendance à accorder une énorme importance dans la vie à la joie sensorielle et à la réassurance réconfortante que la nourriture peut apporter, un enthousiasme qui traverse manifestement les cultures, les goûts culinaires et les budgets. À moins d’être littéralement affamé, la nourriture est pratiquement le seul plaisir quotidien dans la vie sur lequel on peut compter de manière fiable, que le repas soit grand ou humble ; et si ce n’était pas pour la perspective du petit-déjeuner, du déjeuner et du dîner, certains d’entre nous ne se lèveraient même pas du lit. En effet, avec ce qui est devenu connu sous le nom de ‘visage Ozempic‘ et de ‘fessier Ozempic‘ — tous deux malheureusement affaissés — il est maintenant question d’une ‘personnalité Ozempic‘ à assortir, impliquant l’anhedonie, la dépression et une perte de libido.

‘L’économie va prospérer, remplie de travailleurs nouvellement sveltes et mentalement équilibrés se rendant joyeusement au travail chaque jour. Ou du moins, c’est ce qui semble être le plan.’

L’argument contraire dit que les personnes obèses en ont souvent assez d’obséder sur la nourriture d’une manière ou d’une autre ; et que retrouver la mobilité signifie qu’elles seront libres de sortir et de découvrir ainsi des sources de sens personnel moins unidimensionnelles. Peut-être. Mais les témoignages suggèrent que les vieilles affections ne sont pas tant définitivement éteintes par le médicament que temporairement réprimées.

La femme qui pensait autrefois que les Doritos ressemblaient à des chaussettes a rapporté qu’après avoir arrêté le médicament, ‘tout est revenu en force’ ; ‘toutes les folles envies que j’ai lutté contre pour les sucreries, la malbouffe.’ Une autre a dit : ‘Soudain, c’était comme si mon corps se réveillait et découvrait, ‘Hé, j’aime le pain’’. Dans certains cas, on pense que les gens devront devenir des utilisateurs à vie de Mounjaro pour éviter de rechuter dans le plaisir de la nourriture à nouveau — un triste constat de la modernité tardive s’il en est un.

En effet, pour moi, les questions les plus intéressantes se posent lorsque nous considérons quel type de société nous pourrions involontairement créer à l’avenir, en introduisant de tels médicaments de perte de poids d’une efficacité impitoyable à grande échelle maintenant. Il semble que les politiciens n’explorent pas correctement le paysage des mondes possibles à proximité. Si, par exemple, sans des médicaments tels que Wegovy et Mounjaro, un peu plus d’un quart d’entre nous est susceptible de devenir obèse à un moment donné — le chiffre actuel — alors cela suggère également qu’avec l’accès aux médicaments, un quart d’entre nous va devenir indifférent à la nourriture et peut-être même vaguement dégoûté par elle, dans certains cas pour la vie.

Que va-t-il alors arriver aux restaurants et aux pubs du pays ? Que va-t-il arriver aux repas familiaux réguliers autour de la table, presque une chose du passé de toute façon alors que beaucoup d’entre nous préfèrent la mastication inconsciente devant la télé ? Qu’en est-il des produits alimentaires de luxe, actuellement convoités comme des tentations évidentes et vendus au public comme tels — et aux entreprises et industries qui les produisent ? Il me semble qu’on ne peut pas castrer chimiquement une grande partie des papilles gustatives de la population sans voir des effets sociaux dévastateurs ailleurs.

Une autre question intéressante concerne les notions de responsabilité personnelle. Actuellement, il y a encore trop d’accent mis sur le choix personnel en matière d’obésité dans l’esprit de nombreuses personnes, avec des caractéristiques structurelles telles que les sucres cachés addictifs et les facteurs environnementaux étant mal pris en compte. De même, il serait exagéré de dire qu’il n’y a rien qu’un individu puisse faire pour changer sa silhouette.