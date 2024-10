Aux deux femmes souriantes, je pose cette question : qu’est-ce que vous haïssiez tant chez cet otage ? Qu’il ou elle était Juif ? Qu’il ou elle était sioniste ? Je vais supposer que vous allez dire qu’envers les Juifs, en tant que Juifs, vous n’éprouvez aucune animosité. Vous n’êtes pas racistes. Qu’est-ce qui vous pousse alors à déchirer leurs visages et à appeler à leur obliteration ? Leurs efforts colonialistes ? Vous avez l’air éduquées ; vous saurez, dans ce cas, que les origines du sionisme se trouvent dans la pensée du 19ème siècle (le romancier George Eliot était un défenseur précoce), que c’était un mouvement pour aider un peuple réfugié assiégé à atteindre l’autodétermination, pas très différente de celle recherchée par les Palestiniens aujourd’hui et soutenue par vous, et qui, pour commencer, n’avait aucune ambition coloniale ou d’exploitation. Oui, il y avait des exceptions. Les pionniers ne sont peut-être pas des colonisateurs, mais cela ne fait pas d’eux des saints. Ni les réfugiés ne sont au-dessus de se battre de manière déloyale pour obtenir une vie meilleure. Mais une minorité de Juifs présomptueux et durs ne fait pas un Empire sioniste, pas plus que le Hamas ne fait un peuple palestinien.

Je n’ai aucune animosité envers les Palestiniens, donc quand je dis qu’ils ont rendu la vie difficile pour les premiers sionistes, je ne les blâme pas. Je comprends pourquoi ils craignaient pour l’avenir de leur terre lorsque des Juifs largement européens, aussi affaiblis et pacifiques soient-ils, ont commencé leur retour dans un pays qu’ils — non sans la justification de l’histoire — considéraient aussi comme le leur. En réponse aux craintes palestiniennes et à la résistance, les craintes et la résistance sionistes ont grandi. Pourquoi attribuer des blâmes ? Nous n’aurions pas le mot ‘inextricable’ si nous n’en avions pas besoin pour décrire des conflits sans solutions simples. Et c’est l’un d’eux.

Il y a de mauvais sionistes. Il y a de mauvais Palestiniens. Je suis Juif et du côté du sionisme, ce qui ne fait pas de moi un ennemi des gens qui ne le sont pas. Je comprends la nécessité originelle du sionisme. Tout étudiant de l’histoire devrait le faire. Mais je ne cherche pas l’éradication des Palestiniens parce qu’ils se sont opposés au sionisme presque dès le début, ont mené une guerre continue contre lui, et ont massacré chaque sioniste qu’ils pouvaient attraper il y a un an.

D’accord, le 7 octobre était l’œuvre du Hamas. Vous ne ressembliez pas au Hamas à mes yeux. Et vous pourriez ou non avoir été Palestinien. Mais vous aussi vous êtes réjoui de la destruction d’un sioniste qui vous était inconnu et dont vous ignoriez les croyances politiques. Il aurait pu, pour tout ce que vous savez, être un fervent défenseur de la paix. Il y a beaucoup d’Israéliens comme ça. Mais chaque Israélien était un sioniste pour vous et chaque sioniste un diable. Expliquez-moi cela. Que ressent-on à haïr de manière si irrationnelle, à renoncer à son indépendance de jugement au point de haïr sur le simple dire de quelqu’un d’autre et de faire d’un affichage un ennemi ?

Essayez de trouver ce clip. Il pourrait avoir été à l’origine un selfie, donc vous pourriez encore l’avoir sur votre téléphone, avec vos photos de vacances. Ou vous pourriez l’avoir confondu, après coup, avec une photo de mode. Tenues à la mode, opinions à la mode. Si vous le trouvez, regardez-le longuement. Je ne me souviens pas si l’incident a eu lieu lors d’une marche pour la paix, mais si c’est le cas, demandez-vous comment cela a pu contribuer à la paix, comment cela a pu sauver une seule vie, pas celle d’un sioniste (puisque vous haïssez les sionistes et donc ne vous en souciez pas), mais celle d’un Palestinien.

Vous pouvez choisir de m’accuser de ‘Jewsplaining’. Très bien. Mieux vaut cela que d’avoir mon visage griffé. Comprenez cependant que ce n’est pas seulement en tant que Juif mais en tant que tout ce que je suis que je vous demande de reconnaître la barbarie de ce que vous avez fait. Haïr sans savoir qui vous haïssez, dépersonnaliser un étranger, c’est laisser l’ignorance être votre tuteur. Et une fois que l’ignorance règne, l’obscurité descend sur tout le monde.