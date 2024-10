Dans sa chanson de 1991 « New Jack Hustler », Ice T raconte une histoire qui était déjà un cliché du gangsta rap au moment de la sortie de la chanson — le récit à la première personne d’un narrateur sur sa carrière en tant que vendeur de drogue à succès, tueur acharné de rivaux criminels, collecteur prolifique d’argent liquide et survivant obstiné dans un milieu de meurtres réguliers. La chanson se compose de dizaines de couplets apparemment rimés. Peu d’entre eux se lisent aussi bien sur la page qu’ils sonnent dans la livraison grincheuse d’Ice T, mais celui-ci est plutôt accrocheur : « Tout ce à quoi je pense, ce sont des clés et des Gs / Imagine ça, moi travaillant chez Mickey D’s. » Ice T fait ici deux choses notables. Il emprunte son flow lyrique à Rakim (d’Erik B et Rakim), ce qui montre un bon goût, même si cela ne rivalise pas avec le talent ou l’originalité, et il justifie le mode de vie glamour mais désespéré et probablement suicidaire de son narrateur en le contrastant avec un emploi chez McDonald’s.

L’idée de travailler chez McDonald’s porte généralement ce sens dans la culture américaine. C’est une option parmi un choix difficile, partie d’un marché qui sera probablement décevant dans tous les cas. C’est McDonald’s ou le chômage. McDonald’s ou l’aide sociale. McDonald’s ou se faire expulser de la maison de maman. La représentation par Ice T de ce marché est extrême dans ses termes, mais elle capture quelque chose qui, même lorsque les choix ne sont pas si tranchés, s’attache souvent à l’option McDonald’s — un soupçon de honte, parce que vous êtes tombé dans le trope malheureux. Vous travaillez chez Mickey D’s. Ce n’est pas vraiment le pire emploi que vous puissiez avoir, mais, quand les gens pensent au pire emploi que vous puissiez avoir, beaucoup d’entre eux pensent à McDonald’s. L’idée de travailler à l’arrière en retournant des hamburgers et en plongeant des frites dans de la graisse éclaboussante est plutôt mauvaise. Mais, surtout pour quelqu’un comme le hustler de ghetto d’Ice T, travailler à l’avant doit être bien pire. Se tenir à une caisse lorsque vos amis entrent, portant un uniforme marron et un chapeau en papier, et articuler une question obséquieuse écrite dans un bureau lointain, doit être quelque chose comme la mort existentielle que Hegel a imaginée dans sa dialectique maître-esclave, lorsque l’homme qui valorise la survie plutôt que le statut se rend à l’homme qui valorise le statut plutôt que la survie.

Étant donné tout cela, il est fou de voir une bataille de campagne entre les deux candidats présidentiels américains sur lequel d’entre eux peut revendiquer de manière plus crédible le manteau exalté d’avoir travaillé chez McDonald’s. Au cas où vous n’auriez pas suivi le drame, cela découle d’une affirmation de Kamala Harris selon laquelle, durant l’été 1983, elle a travaillé dans un McDonald’s à Alameda, en Californie, où, dit-elle, elle « a fait des frites ». Harris a d’abord mentionné son emploi chez McDonald’s en 2019, et en a parlé plusieurs fois cette année. Hélas, personne n’a produit de preuves fiables pour confirmer cet élément de son historique professionnel, et Trump a saisi ce petit vide épistémique, son emploi chez McDonald’s flottant dans son limbe d’inconfirmabilité, pour monter sa propre revendication beaucoup plus tapageuse, beaucoup plus trumpienne : Harris ment sur le fait d’avoir travaillé chez McDonald’s. Et ensuite, pour exploiter plus pleinement ce moment d’incertitude, Trump a visité un McDonald’s fermé dans la petite ville de Feasterville, dans l’État clé de Pennsylvanie, et a prétendu avec enthousiasme y travailler pendant 15 minutes. Les foules à l’extérieur, a déclaré Trump en plongeant des pommes de terre tranchées dans de la graisse bouillante, étaient énormes. Son très bref passage chez McDonald’s a été un grand succès.