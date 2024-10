Chaque jour apporte un nouveau tollé médiatique laborieux, concernant le dernier bastion du patrimoine britannique à tomber sous la hache ‘woke’. Cette fois, c’est un hors-la-loi emblématique : les nouvelles que la Nottingham Building Society a mis à jour sa marque, pour supprimer l’imagerie de Robin des Bois qu’elle utilise depuis 1980. Le communiqué de presse se vante que le nouveau design abstrait célèbre quelque chose appelé ‘diversité financière’ ; les habitants de Nottingham, quant à eux, ont exprimé de l’incompréhension quant à ce qui, précisément, est si ‘démodé’ à propos du héros folklorique.

La Nottingham Building Society avait-elle raison de se débarrasser de Robin des Bois ? En fait, oui. Le Robin sentimentalement patriote de l’ère victorienne est vraiment une pièce de musée aujourd’hui. Mais une fois que nous creusons au-delà de cette couche, vers l’esprit vigoureux et amoral qui animait les contes folkloriques plus anciens du hors-la-loi le plus célèbre d’Angleterre, ce que nous apprenons est tout à fait plus sombre. La montée et la chute de Robin des Bois suivent celle de l’épine dorsale de l’Angleterre, dans notre ‘yeomanry’ historique. Et aujourd’hui, ce n’est pas tant que l’Angleterre ait abandonné Robin des Bois, mais qu’il ait abandonné l’Angleterre.

Robin est beaucoup plus ancien que le mythe nationaliste victorien. Sa première apparition écrite est dans le poème du 14ème siècle Piers Plowman ; mais le contexte montre clairement qu’à ce moment-là, il était déjà une figure bien connue dans les chansons et les ballades. Son folklore émerge en tandem avec une nouvelle classe sociale, et en tant que représentant de cette classe : il est toujours dépeint non pas comme un chevalier ou un serf, mais comme un ‘yeoman’.