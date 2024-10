“Les Amérindiens ont été privés du droit de voter jusqu’en 1924. Même alors, plusieurs États de l’Ouest ont résisté jusqu’aux années cinquante.”

Comme le dit Garfield : “Nous devons repartir de zéro, puisque la plupart des autochtones ne sont qu’à la deuxième génération de vote.” Cela s’inscrit dans d’autres défis. Dans le Big Sky Country, un voyage au bureau de vote peut représenter un aller-retour de 100 miles. Et même une fois arrivés au siège du comté, Garfield avertit que les électeurs potentiels se sentent parfois intimidés d’être le seul autochtone en ville.

Bien que la situation ne soit pas désespérée. Une solution, suggère Garfield, est de transformer le vote en une tradition, comme le bingo communautaire ou un dîner en famille, quelque chose qui, selon elle, aidera les Amérindiens à s’enthousiasmer pour la politique. « En tant que peuple tribal, » dit-elle, « nous respectons nos aînés. Si nous parvenons à faire voter les familles ensemble, alors c’est notre objectif. »

Pourtant, plus que l’enchevêtrement de l’histoire, ou l’attrait de la coutume, on a le sentiment que l’enthousiasme électoral des natifs peut finalement être compris comme une fonction de poids politique. Si, après tout, John et les Sénécas sont compréhensiblement pessimistes à New York, un bastion démocrate qui a de toute façon purgé la plupart de sa population indigène au début du 19ème siècle, les tribus plus à l’ouest ont beaucoup plus d’influence.

Le Montana, avec son bloc tribal de 6 %, est une chose. Mais cela ne vaut rien comparé à l’Oklahoma, où les Amérindiens représentent 13,4 % de la population, et où une faible participation renforce généralement encore leur influence collective. « Je suis optimiste, » dit Ben Barnes, chef des Shawnee dans l’État de Sooner. « Les Amérindiens peuvent vraiment faire une différence. Si nous votons, nous pouvons faire la différence. »

Plus précisément, la force numérique semble se traduire par un véritable enthousiasme dans le monde réel. En collaboration avec le groupe United Indian Nations of Oklahoma, Barnes a promu une nouvelle initiative de participation. Connue sous le nom de Warrior Up to Vote, elle a déjà enregistré des centaines de nouveaux électeurs natifs à travers l’État.

Et si cela témoigne, encore une fois, des opportunités extrêmement diverses pour les Amérindiens à travers le pays, on pourrait dire quelque chose de similaire sur ce que les électeurs indigènes veulent réellement. Les libéraux imaginent souvent que le vote amérindien est fermement démocrate. Mais un rapport de 2021 montre que les électeurs indigènes penchent à gauche de seulement 11 %. Cela est également reflété par des schismes ailleurs. Comme le souligne Garfield, le Montana a à lui seul 12 tribus reconnues, chacune avec des priorités distinctes. Les Crow, par exemple, exploitent leurs réserves de charbon et de pétrole, tandis que les Blackfeet voisins poussent pour des protections environnementales pour leurs « frères bisons ».

Les disparités démographiques affectent également la manière dont les Amérindiens font entendre leur voix. Dans des États clés comme le Wisconsin, les Ojibwe peuvent faire appel aux politiciens nationaux lorsque les autorités étatiques et locales les ignorent. En 2020, les Ojibwe, qui ont été durement touchés par le Covid, ont voté pour Biden afin de maintenir les restrictions sanitaires sur les réserves. Les candidats à la présidence viennent parfois même à leur rencontre : en septembre, Donald Trump a promis de reconnaître formellement les Lumbee, une tribu dans le champ de bataille crucial de la Caroline du Nord.

L’intérêt des grands noms est plus difficile à susciter en Oklahoma, un État à parti unique où Trump n’a guère à gagner en jouant le jeu. Pourtant, le pouvoir démographique des natifs dans l’État de Sooner compte toujours — c’est juste que des leaders comme Barnes doivent être plus subtils dans l’exploitation de leur influence.

Une tactique consiste à éduquer les législateurs sur les préoccupations des natifs, en particulier cette question cruciale de la souveraineté tribale. « Je constate qu’en Oklahoma, tous les législateurs ou sénateurs ne comprennent pas, » explique Barnes. « Nous devons voter pour un républicain ou un démocrate qui comprend que les Indiens sont souverains. » Une autre option est simplement de soutenir des candidats natifs : Markwayne Mullin, sénateur junior de l’Oklahoma, est à la fois un fervent supporter de Trump et un Cherokee.

« Ne votez pas R, ne votez pas D, votez I pour Indien, » est la manière dont Barnes décrit de manière évocatrice cette approche — et c’est certainement une approche qui porte ses fruits. Au Capitole à Washington, le président du Comité des appropriations de la Chambre est Tom Cole, un congressiste conservateur de l’Oklahoma. Plus important encore, il est également un membre inscrit de la nation Chickasaw, ayant une connaissance intime des affaires amérindiennes. « Quelle chance avons-nous, » dit Barnes, « de ne pas avoir à expliquer pourquoi le financement est nécessaire ? »

Ce plan complet a porté ses fruits : Cole parraine désormais un projet de loi historique pour enquêter sur les horreurs des écoles indiennes. Ce n’est pas que Barnes et d’autres Amérindiens mettent exclusivement leurs espoirs d’un côté de la Chambre. Cole collabore également étroitement sur les préoccupations tribales avec Sharice Davids, une députée libérale Ho-Chunk du Kansas. Barnes, pour sa part, ne tarit pas d’éloges sur ce couple politique atypique. « Quelle bouffée d’air frais ! »

Malgré ces succès régionaux, et en dépit de la multitude de traités fédéraux affectant les groupes autochtones, Barnes soutient toujours que les élections dans « les courses tribales » sont les plus importantes pour des électeurs comme lui. C’est un point qui est également souligné ailleurs. Pour Cynthia LaMere, l’ancienne vice-présidente du Parti démocrate du Nebraska et membre des Yankton-Sioux, les élections au niveau communautaire, dans la réserve ou la fiducie tribale, sont tout simplement plus « tangibles ». Compte tenu de la gamme déroutante de préoccupations autochtones, cela n’est sûrement pas surprenant, surtout lorsque le niveau le plus bas de la politique électorale est l’arène où les écoles sont gérées et les casinos administrés.

Mais où cela laisse-t-il des personnes comme Ross John, se débattant entre un gouvernement d’État agressif et sceptique d’une part — et des législateurs congressionnels indifférents de l’autre ? Pour Stephen Knott, cela touche au cœur du problème. Comme le dit le professeur émérite du US Naval War College, Newt Gingrich a « nationalisé » chaque course congressionnelle dans le pays en 1994. Mais si les médias s’obsèdent maintenant sans fin sur les frasques du Capitole, 536 titulaires de fonctions fédérales pâlissent encore en comparaison des 500 000 élus à l’échelle nationale. « C’est un arrangement schizophrénique, » admet John à propos de son peuple Seneca. « Et nous devons vivre avec ça. »