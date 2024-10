À première vue, le truc de Meg ressemble beaucoup à la programmation neurolinguistique, une ‘technologie comportementale’ ténue qui a fait son chemin dans les cercles d’affaires depuis les années soixante-dix. Selon la théorie : changez la façon dont vous vous parlez, et les barrières au succès s’effondreront.Mais il y a clairement plus que cela qu’un peu de psychologie d’affaires codée. Meg, après tout, nous demande de communiquer non pas avec notre esprit subconscient, mais avec l’univers lui-même. Au moment où vous lisez la légende Instagram — ‘delulu is the solulu’ (‘l’illusion est la solution’) — il est évident qu’elle fait une affirmation métaphysique autant que psychologique.

À ce stade, je suis familier avec cette forme d’auto-assistance spirituelle, ayant plongé profondément dans le Far West de l’Instagram New Age. Une fois que vous cliquez sur quelques vidéos sur ‘manifestation illusoire’ ou ‘tutoriels d’autel à argent’, l’algorithme commence à recommander plus, et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous êtes à 10 vidéos, plongeant profondément dans quelque chose appelé ‘saut quantique’.Cherchez le hashtag #spirituality, pendant ce temps, et le contenu proposé devient plus étrange et plus grossier. Les nombres angéliques, des chaînes de chiffres qui sont censées présager de grandes bénédictions, sont très présents.

Il en va de même pour les images de divinités — prenez ce reel de Jésus superposé à un coucher de soleil sur l’océan — qui a sûrement été généré par l’IA. Certains posts ont un ton vaguement thérapeutique : ‘N’oubliez pas votre propre pouvoir juste parce qu’ils ne l’ont pas vu.’ D’autres ressemblent au spam que vous pourriez recevoir de princes nigérians : ‘Souriez parce qu’une grande somme d’argent arrive à vous en ce moment. Tapez ‘Amen’.’C’est une histoire similaire sur Tiktok aussi, sauf que les influenceurs ici sont plus jeunes et plus impertinents. Pour chaque personne affirmant que ‘vous pouvez MANIFESTER les choses les plus illogiques’, une autre poste en avertissement. ‘Pas étonnant,’ dit l’un, que ‘cette application induise la psychose.’

C’est donc l’endroit où la spiritualité en ligne croise le monde déroutant du ‘delulu’. Commencée dans la communauté K-Pop, comme une insulte pour les fans obsessionnels, d’ici 2023, elle avait évolué en un terme pour l’optimisme radical. Ne visez pas seulement haut, visez totalement illusoire, et regardez vos rêves se réaliser. Il y a actuellement plus de 170 millions de posts tagués #delulu sur TikTok, et bien que la plupart de ce contenu soit léger, dès que le message devient métaphysique, les choses commencent à devenir très étranges en effet.