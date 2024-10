Parmi les magnats de la Silicon Valley, la vedette a été accaparée par Elon Musk. Ses apparitions de plus en plus enthousiastes lors des rassemblements de Donald Trump et son soutien vocal aux causes de droite sur sa plateforme X interviennent alors que la vallée abandonne ses positions alignées sur les démocrates des années Obama pour une politique « tech bro » plus subversive et codée conservatrice. Moins visible lors de ce cycle électoral, Mark Zuckerberg de Meta, maintenant le troisième homme le plus riche du monde, semble adopter prudemment le nouveau zeitgeist. Mais est-ce tout ce qu'il fait ?

The Washington Post l'a qualifié de « bro-ification » de Zuckerberg, attirant l'attention sur son nouveau physique de combattant de l'UFC et sa coiffure bouclée à la mode de la Génération Z. En accord avec sa déclaration selon laquelle il en a « fini avec la politique », la plupart de ses récentes frasques ont été largement apolitiques. Mais ne vous y trompez pas : sans déclarer ouvertement son soutien au candidat républicain, il a laissé entendre de quel côté de la division partisane Meta penche. Il a loué Trump comme un « badass » après son quasi-martyr, a exprimé des regrets d'avoir suivi la ligne de l'administration Biden sur la modération du contenu, et, récemment, a commencé à interdire des comptes qui suivent les jets privés de milliardaires comme lui-même, l'ancien président et Musk. Fini le nerd informatique à la voix douce avec les cheveux coupés courts tel que dépeint dans The Social Network de 2010, remplacé par une incarnation visiblement plus flamboyante.

Cette repositionnement n'a de sens que pour Meta, tout comme pour la Silicon Valley dans son ensemble. L'orthodoxie libérale de la dernière décennie voyait les réseaux sociaux comme un outil bienveillant pour favoriser la démocratie et les valeurs progressistes tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans le contexte d'événements tels que l'élection « Facebook » de 2008 et les soulèvements populaires à travers le Moyen-Orient. C'était une époque où Zuckerberg et le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, étaient régulièrement fêtés lors de réceptions à la Maison Blanche d'Obama. Puis vint l'élection bouleversante de 2016 dans laquelle Facebook a joué un rôle très visible. Ce qui a suivi fut une demi-décennie entachée de scandales au cours de laquelle la firme de Zuckerberg a été blâmée pour avoir permis la désinformation, les théories du complot et l'ingérence étrangère. Après avoir été convoqué devant le Congrès pour répondre à ces accusations, le fondateur de Meta a vu l'écriture sur le mur : son alliance (et celle du monde technologique) avec l'establishment régnant était effectivement terminée.

Un e-mail de 2020 de Peter Thiel, mentor de Zuckerberg et investisseur angelique de Facebook, lui conseillait de considérer une rupture culturelle plus profonde avec le système : il ne devrait plus être « une construction des Baby Boomers de la manière dont un Millénaire bien élevé est censé agir ». Ce conseil avait du sens. Après tout, le climat actuel favorise désormais l'alignement entre l'adhésion de la droite à la liberté d'expression et au laissez-faire en ligne — partageant un ennemi commun dans la volonté de l'establishment de combattre la désinformation (vue par beaucoup comme une censure à peine voilée).

Mais les deux exemples de signalisation politique de Zuckerberg — que ce soit envers les démocrates de l'espoir et du changement autrefois ou les républicains MAGA aujourd'hui — avaient sans doute moins à voir avec des principes idéologiques et plus avec des intérêts bruts : ou ce qui permettrait à l'entreprise de réaliser son objectif de maîtriser « l'avenir des communications humaines ». Jusqu'à présent, ce récit pourrait permettre à Zuckerberg (et aux autres milliardaires de la technologie) de prétendre que c'est l'autre côté qui a changé et qu'il, en fait, est resté fidèle à la promesse libératrice et à l'idéalisme des débuts de Facebook. Lorsqu'il emprunte à César pour dire Aut Zuck Aut Nihil ou « Tout Zuck ou Rien », il semble énoncer une promesse de libération, disant aux fondateurs aspirants : suivez Zuck et vous aussi, vous pouvez être un César !

Cependant, les récentes décisions politiques de Meta d'utiliser des données personnelles pour alimenter des algorithmes et former une IA générative pointent vers le véritable cœur du projet du géant technologique. La publicité de Meta parle d'expression personnelle même si le résultat produit invalide sans pitié ces mêmes choses. Automatiser la production de travaux créatifs et instrumentaliser les empreintes numériques les plus intimes des utilisateurs, tout en causant des dommages incalculables à la santé mentale des gens — cela ne semble pas être tout au nom de favoriser des connexions authentiques. Les enfants qui ont grandi sur Facebook et Instagram rapportent maintenant avoir un développement personnel entravé. Un procès fédéral sur la sécurité des enfants contre Meta et des auditions au Sénat plus tôt cette année où Zuckerberg s'est excusé auprès des parents (sans avoir à changer beaucoup de sa politique d'entreprise) en sont des exemples.

Contrairement aux accusations partisanes de Russia-gate, l'impact néfaste de Zuckerberg dans ce cas traverse les lignes politiques, aliénant les Américains les uns des autres, quelle que soit leur affiliation politique — tout en permettant à Meta de réaliser d'importants bénéfices.

Si la Silicon Valley parvient à détourner le Parti républicain comme elle l'a fait avec les démocrates il y a une décennie, et si une future administration GOP réussit à donner aux magnats le régime réglementaire qu'ils désirent, cela représentera-t-il vraiment un moment de libération pour l'humanité ? Le discours technologique a basculé d'un simple libertarianisme vers quelque chose de bien plus grandiose et sinistre, à savoir l'accélérationnisme, prédisant (et encourageant) l'agglomération de toute intelligence dans une singularité post-humaine.

La course pour voir qui engendrera — et donc exercera le pouvoir de — une telle singularité est ce qui motive les magnats. Et Zuckerberg, bien que moins vocal dans l'articulation de cette ambition messianique que disons Musk ou Sam Altman d'Open AI, n'est pas une exception. Cela s'inscrit dans la vision du monde du gourou intellectuel de la Vallée, Thiel, qui soutient le monopole comme le point final naturel et sain de toute compétition, ce que dit qu'« elle est pour les perdants ». À la lumière de cela, l'identification de Zuckerberg avec César prend un sens différent. Cela devient moins une question d'émancipation individuelle et plus une question de soumission individuelle à une seule source de pouvoir et d'autorité technologique. C'est ça le problème avec les Césars (et les monopoles), il ne peut vraiment y en avoir qu'un.

Il y a donc quelque chose de plus significatif en jeu que de savoir si les républicains ou les démocrates bénéficieront de la largesse de la Silicon Valley. Sa domination continue sur la société annonce rien de moins qu'un examen du rôle et de l'agence des êtres humains dans un monde de saturation technologique incessante et de collectivisation.

Des voix consciencieuses à travers la Droite et la Gauche ont soulevé de nombreux arguments convaincants contre les maux sociaux plus larges causés par les plateformes de Meta. Plutôt que de prendre parti dans le combat réducteur et trop partisan entre les maximalistes de la liberté d'expression et les croisés anti-désinformation, l'opposition à l'empire de Zuckerberg pourrait plutôt se rassembler autour d'un standard plus large, à savoir la défense commune de notre humanité contre les plans d'accélérationnisme effrontés imposés par Meta et les autres géants de la technologie. Tout comme les révolutionnaires américains de 1776 ont comparé George III à César (« n'est-ce pas la Grande-Bretagne pour l'Amérique ce que César était pour Rome »), il en va de même pour la citoyenneté d'aujourd'hui qui devrait voir Zuckerberg et ses semblables comme les agents d'une grande tyrannie déshumanisante. Contre ce César potentiel de l'algorithme, leur propre refrain pourrait être : Aut Homo Aut Nihil ou « Tout Humain ou Rien ».