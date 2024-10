Le sommet des Brics de 2024 à Kazan ne pourrait pas arriver à un moment plus crucial pour la géopolitique et l’économie mondiales. Avec un poids économique et démographique significatif, les Brics ont le potentiel de remodeler la gouvernance mondiale, surtout s’ils réussissent à créer une architecture financière mondiale alternative. Des défis demeurent, comme noté, notamment en termes de gestion de la structure non hiérarchique du groupe et d’accommodement des diverses positions des membres existants et aspirants, mais le sommet de Kazan pourrait très bien poser les bases d’une nouvelle ère dans les relations économiques mondiales.

Comment l’Occident devrait-il réagir à ces changements majeurs ? Étant donné qu’il y a peu de choses qu’il peut faire pour arrêter le changement inéluctable vers la multipolarité, menacer les pays qui s’éloignent du dollar, comme Trump l’a récemment fait, n’atteindra que l’effet inverse ; en effet, les pays occidentaux, en particulier en Europe, paient déjà un prix élevé pour le découplage entre l’Occident et le reste. Ils pourraient choisir, à la place, de s’engager avec le reste du monde sur un pied d’égalité, sachant qu’une part plus petite du PIB mondial ne signifie pas nécessairement un niveau de vie inférieur — une leçon que les Américains pourraient tirer de nombreux pays européens.

Mais la confrontation géopolitique actuelle concerne bien plus que l’économie. Il s’agit de la fin de cinq siècles de domination mondiale occidentale. Et si l’histoire est quelque chose à quoi se fier, nous savons que les puissances établies accommodent rarement, voire jamais, l’essor d’autres puissances. Pas étonnant, alors, que les conflits mondiaux actuels soient de plus en plus cadrés en termes civilisationnels. Alors que la Russie, l’Iran et la Chine se rassemblent à Kazan pour poser leur nouvel ordre mondial, il est tout à fait possible que plutôt que d’annoncer une nouvelle ère, la réunion soit mémorable comme une autre étape sur la route vers la conflagration — quelque chose qui, sans doute, se déroule déjà sur le front est européen autant que dans tout le Moyen-Orient.