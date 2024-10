Mais perdu dans cet argument était le fait que c’était le règlement de dévolution du Nouveau Parti travailliste qui a donné à Salmond la plateforme pour faire valoir son point de vue – ici et à l’étranger (car il était aussi une figure internationale). C’est un règlement qui a été mis à l’épreuve par deux crises mondiales — la Grande Récession de 2007-2009 et la pandémie — et s’est avéré résilient.

Il y avait toujours un côté plus sombre chez Salmond, cependant. Un haut fonctionnaire écossais m’a dit qu’ ‘il ne serait jamais confondu avec un homme sympathique’. Les rumeurs sur son traitement du personnel féminin n’ont pas fait surface publiquement avant l’enquête du gouvernement écossais de 2018 sur les plaintes, ce qui soulève une question persistante sur Salmond, son parti et la classe politique plus large, qui laissent des comportements sans réponse. La politique, malgré les avancées en matière de représentation des femmes au plus haut niveau, reste une profession résolument masculine dans sa culture et son langage. Et elle se distingue à la fois des services publics et des entreprises privées où le langage et les comportements tolérés dans la politique entraîneraient un licenciement immédiat, plutôt que des hausses d’épaules de type ‘les garçons resteront des garçons’.

Les mots de Nicola Sturgeon sur la mort soudaine et choquante d’Alex Salmond sont typiquement réfléchis : ‘Évidemment, je ne peux pas prétendre que les événements des dernières années qui ont conduit à la rupture de notre relation ne se sont pas produits, et il ne serait pas juste pour moi d’essayer. Cependant, il reste un fait que pendant de nombreuses années, Alex a été une figure incroyablement significative dans ma vie. Il était mon mentor, et pendant plus d’une décennie, nous avons formé l’un des partenariats les plus réussis de la politique britannique.’

Tout est vrai, et pourtant il y a une raison pour laquelle Salmond a rapproché l’Écosse de l’indépendance. Il était un précurseur du nouveau style populiste en politique — un style aujourd’hui incarné par Nigel Farage au Royaume-Uni, Marine Le Pen en France, et Donald Trump aux États-Unis. C’est chez Trump — ou chez Silvio Berlusconi en Italie — que l’on trouve l’analogie avec la forme complexe et imparfaite de leadership politique d’Alex Salmond. Cela change les choses, brise des choses, mais renforce aussi une culture plus sombre de discrimination. Et bien qu’il soit vrai que les carrières politiques se terminent souvent par un échec, il est également nécessaire qu’elles soient suivies d’un examen lucide. Ce qui signifie que la responsabilité incombe à tous ceux d’entre nous, moi y compris, qui n’ont pas posé les questions difficiles durant l’ère Salmond. Le charisme est important dans le leadership, mais il ne devrait jamais être laissé sans question. Les politiciens, comme nous tous, sont trop humains — les électeurs, et l’histoire, méritent de les voir dans leur ensemble.