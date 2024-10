Au cours des années plus récentes, de plus, le Hezbollah est devenu de plus en plus lié à l’État libanais lui-même. Cela signifiait qu’il était contraint d’agir en tant que garant de l’ordre corrompu du pays, même si des personnes de tout le spectre religieux se sont soulevées en protestation après l’effondrement financier de 2019. De nombreux Libanais, en particulier des chrétiens, ont également blâmé le groupe pour l’explosion catastrophique du port de Beyrouth en 2020, ce qui n’est guère surprenant étant donné que le Hezbollah a essentiellement bloqué les efforts pour enquêter sur cet incident.

Bien que le niveau de soutien du Hezbollah parmi les chiites libanais reste élevé, et soit peut-être plus robuste que jamais en ce moment, il est désormais beaucoup moins populaire parmi d’autres confessions. Au plus fort de la guerre de 2006, après tout, le groupe était célébré à travers le Moyen-Orient pour sa défense acharnée contre Israël, avec son soutien parmi les chrétiens, les druzes et les sunnites variant de 80 à 89 %. De nos jours, presque exactement 18 ans plus tard, les sondages montrent que leur soutien non chiite s’est effondré à seulement 10 %, plus de la moitié des Libanais déclarant n’avoir aucune confiance dans le Hezbollah.

Étant donné tout cela, l’arrivée d’une guerre à grande échelle entre Israël et le Hezbollah a été la goutte d’eau pour de nombreux Libanais — et leurs représentants politiques. Sans président en fonction depuis 2022, et avec un simple intérimaire comme premier ministre, le principal représentant de l’État libanais a longtemps été Nabih Berri. Politicien de carrière et ancien président du parlement, il a été pendant des décennies le faiseur de rois politique du Liban. Et bien qu’il ait longtemps lié ses perspectives politiques au Hezbollah, ces derniers jours, Berri a signalé qu’il pourrait éviter le candidat présidentiel préféré du Hezbollah en faveur d’une alternative axée sur le consensus. L’administration Biden aurait également soutenu cette proposition, même si elle pousse l’élite libanaise à choisir un nouveau président avant qu’un cessez-le-feu avec Israël ne soit signé.

L’élection d’un président sans la bénédiction du Hezbollah — et en effet soutenu par la Maison Blanche — serait un changement majeur par rapport au mandat de l’ancien président Michel Aoun. En fonction de 2016 à 2022, il s’est avéré être un allié fiable du Hezbollah. Plus fondamentalement, cependant, la relégation de la voix du Hezbollah au sein du chœur politique déroutant du Liban pourrait également avoir des implications plus larges. Au sein du système parlementaire sectaire du pays, cela pourrait signaler que Berri et son mouvement Amal cherchent à obtenir plus d’influence parmi les chiites du Liban.

D’autres factions politiques pourraient également être rapides à agir. Un exemple est les Forces libanaises, le plus grand parti chrétien du pays, qui s’est longtemps opposé au Hezbollah. Ils ont déjà pris la parole contre le Hezbollah, l’Iran et la guerre actuelle, et pourraient finalement chercher à absorber le mécontentement croissant parmi les chrétiens libanais envers le Hezbollah — et ce faisant, pourraient essayer de gagner en influence sur leurs rivaux confessionnels, à savoir Michel Aoun et son parti chrétien aligné sur le Hezbollah. Les dirigeants sunnites du Liban, qui ont eu du mal à faire entendre leur voix face à la domination du Hezbollah, pourraient également se sentir revigorés pour poursuivre leurs intérêts — surtout si l’Arabie Saoudite et d’autres États du Golfe décident de réinvestir au Liban maintenant que le Hezbollah est plus faible.

Des observateurs naïfs pourraient être enclins à voir ce tourbillon politique, et le potentiel affaiblissement du Hezbollah au sein de celui-ci, comme un signe que les perspectives du Liban pourraient s’améliorer. Mais même si vous ignorez la montagne de problèmes sociaux et économiques du pays, un Hezbollah humilié ne se retirerait guère sans se battre. Nous avons vu exactement de quoi le groupe est capable lorsqu’il se sent menacé. À deux reprises, en 2008 et 2021, il a déployé des combattants dans les rues de Beyrouth, s’affrontant avec d’autres milices ainsi qu’avec l’armée libanaise proprement dite.