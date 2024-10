La politique américaine a récemment donné une mauvaise image des formes les plus extrêmes de la religion américaine. Les critiques du sénateur J.D. Vance identifient souvent sa conversion au catholicisme romain en 2019 comme un facteur contribuant à son virage vers le pronatalisme et le nativisme. La journaliste Kathryn Joyce a récemment regroupé Vance avec les célébrités d’extrême droite qui mettent en avant leur catholicisme et, dans de nombreux cas, ont effectué des conversions ostentatoires. Leur ‘politique ecclésiastique et électorale’ semble tout aussi déséquilibrée. Certains considèrent le pape François comme un hérétique et recherchent des messes en latin, s’essayent au racisme et à l’antisémitisme, et adoptent des attitudes rétrogrades envers les femmes. Ils vénèrent souvent Donald Trump comme ‘notre Moïse’; d’autres, comme Kevin Roberts, la force derrière le Projet 2025, rêvent de détourner l’État à des fins nationalistes chrétiennes.

La foi de Vance est plus conventionnelle que ce que son association avec Candace Owens ou Nick Fuentes pourrait laisser entendre. Il a expliqué que ce qui l’a attiré vers le catholicisme n’étaient pas ses miracles ou ses versions traditionnelles de sa liturgie, mais son enseignement social : la remise en question pointue de l’économie de marché libre qui a attiré d’autres politiciens et penseurs post-libéraux. Le catholicisme lui a donné une manière de comprendre les êtres humains qui était ‘à la fois sociale et individuelle, structurelle et morale’ — un holisme éthique plus satisfaisant que son protestantisme d’enfance ou la quête frénétique de statut des classes professionnelles. Ironiquement, la seule chose ‘étrange’ à se produire lors de son cheminement vers la conversion fut un petit miracle en défense du pape actuel. Juste avant sa conversion, Vance était assis au bar d’un hôtel, défendant François contre les critiques d’un ami conservateur, lorsque un verre à vin est tombé de l’étagère et s’est brisé sur le sol, choquant les deux hommes et mettant fin à leur discussion.

L’effort pour séparer les formes extrêmes des formes mainstream du catholicisme peut de toute façon être mal orienté. Que se passerait-il si l’étrangeté n’était pas une aberration, mais l’essence de toute foi ? The New York Times chroniqueur — et converti au catholicisme — Ross Douthat a réfléchi sur le fait que les explications des religionss qui mettent l’accent sur leur utilité sociale ou psychologique ne peuvent pas rendre compte de ‘l’expérience religieuse dans la nature’, qui est ‘beaucoup plus étrange… et plus déstabilisante’ que nous aurions pu le prédire. Tout, des contes de fées aux rencontres rapprochées des Américains modernes avec des OVNIs, lui suggère que le cœur de toute foi, ‘le véritable endroit où toutes les échelles commencent’, est ‘la révélation criant à l’interprétation’. Un miracle évangélique ou un soucoupe volante sont tous deux des indices que le monde et les esprits avec lesquels nous l’interprétons sont ‘beaucoup plus étranges que ce que l’imagination séculière pense’.