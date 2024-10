À ce stade, le snooker aurait dû disparaître. Le jeu semble en totale contradiction avec un monde moderne régi par la vitesse — où les faits sont à portée de main, et la patience requise pour des histoires au rythme lent est de plus en plus en déclin. Ce n’est pas seulement les nœuds papillon et les gilets poussiéreux qui donnent au snooker une ambiance désuète et pittoresque. Avec son mélange langoureux de stratégie lente et d’absorption silencieuse, il devrait vraiment être une chose du passé.

À moins que cela ne soit pas arrivé — pas, pourrait-on dire, du tout. Le jeu continue de croître. On estime qu’environ 500 millions de personnes suivent le snooker à travers le monde. En Chine, c’est toujours un sport en plein essor, avec des bases de fans qui s’étendent rapidement à travers l’Europe et le Moyen-Orient, en particulier parmi les jeunes. En d’autres termes — au milieu de notre monde de plus en plus pressé et hyper-accéléré — le snooker prospère.

Comment expliquer cela ? Contre-intuitivement, je dirais que c’est ce rythme glaciaire. Le champion du monde à six reprises, Steve Davis, a défendu l’esprit ‘lent’ du jeu. Selon Davis, tout effort pour rendre le snooker rapide va en réalité à l’encontre de ce qui rend le jeu captivant. Bien que des initiatives comme le Snooker Shoot-Out aient leur place, ce sont les longs matchs multi-sessions qui restent le sommet du sport. ‘C’est un peu une fausse piste,’ a déclaré Davis, ‘de penser qu’il faut rendre le snooker plus rapide pour être plus divertissant. Le snooker ne fonctionne pas de cette manière, en fait, il fonctionne à l’opposé de beaucoup de sports — il n’a pas besoin d’être rapide pour être divertissant… parfois, les tactiques seules peuvent créer le plaisir et la fascination.’