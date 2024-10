Dans une autre étape sans précédent, et juste deux semaines avant le vote présidentiel de dimanche, Kais Saied a même ordonné au parlement de modifier la loi électorale et de dépouiller le tribunal administratif de son autorité de surveillance. Ce changement, qui a été adopté par la législature vendredi dernier, menace directement le rôle de la justice dans le maintien de l’intégrité d’un processus électoral.

Si Saied avait réussi à améliorer l’économie malade de la Tunisie, cette dictature imminente aurait pu avoir moins d’importance. En l’état, l’ancien universitaire a du mal à faire mieux que le bilan d’Ennahda. ‘L’élite dirigeante au cours de toutes ces années a été responsable de ne pas avoir changé le modèle économique comme elle aurait dû le faire’, explique Nafaa Laribi, un avocat des droits de l’homme, Saied et ses collègues politiciens échouant tous à ouvrir l’économie d’État tunisienne, qui grince, à l’investissement privé.

En pratique, ces problèmes sont clairs à travers une gamme de métriques. D’une part, l’inflation reste élevée. D’autre part, le chômage tourne autour de 15%. La croissance, pour sa part, est stagnante, même si la dette extérieure tournait autour de 90% du PIB en 2022. Les prix des aliments, déjà pressés par la guerre en Ukraine, ont augmenté de presque 12% l’année dernière, tandis que des biens de première nécessité comme la farine restent également en pénurie. En tout, la moitié de la dépense publique est désormais consacrée à la masse salariale publique — laissant peu de ressources pour la santé, les infrastructures et les services sociaux. Pas étonnant que la note de crédit de la Tunisie ait chuté, rendant l’accès aux marchés internationaux encore plus difficile.

Coincée entre le tumulte économique et un État policier en hausse, ce qui reste de la société civile tunisienne s’est mobilisé. Alors que les politiciens et les activistes prenaient vent de l’amendement à la loi électorale, le nouveau Réseau tunisien pour les droits et les libertés a organisé une manifestation le 22 septembre, suite à une autre la semaine précédente. J’ai regardé des centaines de personnes défiler sur l’avenue Habib Bourguiba dans le centre de Tunis, chantant et criant en chemin.

Mais ici aussi, l’histoire pèse lourd. Au-delà des habituels bannières anti-gouvernementales, après tout, les manifestants ont également essayé de situer leur mécontentement dans la tradition révolutionnaire plus large, ce qui n’est guère surprenant lorsque l’avenue Habib Bourguiba a autrefois servi de point focal aux manifestations de 2011. ‘Le peuple veut la chute du régime!’ chantaient les manifestants, évoquant un cri rendu célèbre au Caire et à Damas pendant ces jours printaniers exaltants de 2011.

Kodia, pour sa part, établit un lien similaire entre le passé et le présent. ‘Cet amendement est une autre tentative d’éliminer une institution qui a osé défier l’autorité,’ dit-elle de la nouvelle loi électorale, élevant la voix alors que la foule l’acclame autour d’elle. ‘Et ces élections ne sont qu’une façade — Kais Saied prendra le pouvoir par la force une fois de plus.’

Au-delà des gauchistes comme Kodia, des amis et des proches de détenus politiques ont également assisté au rassemblement. Un journaliste tenait une photo de Mourad Zeghidi, un reporter légendaire arrêté en mai pour des accusations vagues de discours. Non loin, j’ai rencontré Souhaieb Ferchichi, un militant du groupe de droits I-Watch, qui a rejeté un gouvernement qui ‘désigne des boucs émissaires’ parmi les spéculateurs alimentaires et les migrants noirs pour ses propres échecs.

Ferchichi est clairement déterminé à continuer à se battre, quelque chose qu’il partage également avec les jeunes Tunisiens. ‘Kais Saied pense qu’il est assis sur un trône et veut y rester pour sa vie,’ dit une étudiante appelée Ines, qui a assisté à la manifestation avec une amie. ‘Nous voulons encourager plus de gens à cesser de tomber dans la peur et à ouvrir les yeux sur cette situation.’

Il est donc clair que tous les Tunisiens ne se résignent pas à la règle de Saied. Mais est-ce que chanter et marcher peuvent espérer le déloger ? Aymen Zaghdoudi est sceptique. ‘La Tunisie,’ suggère l’académicien et expert en droits de l’homme, ‘est au bord de revenir à l’ère d’avant 2011.’ Mis à part les similitudes inquiétantes entre Saied et Ben Ali, Zaghdoudi souligne que l’opposition est tout simplement trop ‘dispersée’ pour être efficace. Benabdallah est d’accord. ‘La mobilisation est là,’ dit-il, ‘mais c’est une minorité éparpillée de personnes venant de camps très différents.’ Un point juste : entre islamistes et laïcs, socialistes et libéraux, la politique tunisienne est déchirée par le factionnalisme.

Au-delà de ces clivages idéologiques, d’autres observateurs soulignent la relative faiblesse de la société civile du pays, une autre conséquence du passé de la Tunisie. ‘La transition démocratique a été laissée inachevée car elle n’a pas réussi à créer des institutions politiques solides et indépendantes qui résisteraient à toute dérive’, déclare Romdhane Ben Amor du Forum tunisien des droits économiques et sociaux, notant que les attaques terroristes et les assassinats politiques ont entravé des institutions matures aux côtés d’une tourmente économique tumultueuse.

Pourtant, si Zaghdoudi dit que le résultat des élections d’aujourd’hui est ‘probablement connu’ à l’avance, il conserve néanmoins un certain optimisme. Avec l’opposition officielle divisée, il croit néanmoins que le Réseau tunisien pour les droits et les libertés a le potentiel d’unir la société civile, non seulement dans sa haine du président mais aussi dans la formulation d’une vision plus large pour l’avenir culturel et économique de la Tunisie.

Un changement est sûrement nécessaire. La Tunisie, après tout, est en difficulté. Dans une rue du centre-ville de Tunis, j’ai vu des jeunes chômeurs assis devant des cafés, fumant et faisant défiler leurs téléphones. Des vendeurs informels étaient également là, attendant des acheteurs, tandis que des sacs de déchets nauséabonds jonchaient les trottoirs. Dans deux supermarchés que j’ai visités, les stocks de sucre, de semoule et de café diminuaient tous sur les étagères. Le lait et le riz étaient introuvables.

Pour ceux qui ont une mémoire suffisamment longue, ces conditions semblent étrangement similaires à celles de 2010, juste avant que la Tunisie ne soit enveloppée par la révolution aux côtés du reste du monde arabe. Pour le dire différemment, alors, et même s’il remporte la victoire demain, le président Saied devrait sûrement faire attention. Comme le prévient Ferchichi : ‘Nous avons déjà révolté contre un dictateur. Nous sommes prêts à le faire à nouveau aujourd’hui, demain, dans les années à venir.’

Ce n’est pas que le parc Belvédère ait semblé particulièrement révolutionnaire lorsque je l’ai visité. À un moment de notre conversation, Benabdallah et moi passons devant un étang, un endroit dont il se souvient de son enfance. À l’époque, il grouillait de canards et de poissons. Maintenant, cependant, le bassin est vide — et Benabdallah ne peut s’empêcher de plaisanter. ‘Même eux en ont eu assez.’