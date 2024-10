Friedrich Merz, leader de la CDU et candidat du parti à la chancellerie, a rapidement réagi à de telles idées. En réponse à la tribune, il a exigé que des Taurus fabriqués en Allemagne soient envoyés au gouvernement assiégé de Kyiv. Assez rapidement, Wagenknecht elle-même a également intensifié la pression, suggérant dans une interview avec Der Spiegel que les partis locaux de la CDU dans l’est de l’Allemagne devraient se distancer des menaces de Merz. En essence, Wagenknecht leur demandait de désobéir à leur leader de parti en échange de son approbation, ce qu’ils sont peu disposés à faire.

Wagenknecht peut être le nom de son parti, mais tous les membres ne semblent pas prêts à aller aussi loin. Certains dirigeants du BSW en Thuringe semblaient d’accord avec la tribune, à la fois comme un signe d’accommodement et parce qu’ils ont poussé les négociations avec la CDU. Toute disposition de paix serait probablement symbolique de toute façon : les gouvernements d’État allemands ne font pas de politique étrangère. Fait intéressant, ces politiciens du BSW qui semblent plus disposés à apaiser la CDU incluent sa présidente d’État de Thuringe, Katja Wolf, anciennement de Die Linke, comme Wagenknecht.

Nulle part l’empressement de Wolf à coopérer avec la CDU n’était plus clair que le mois dernier, lorsque le nouveau parlement de l’État de Thuringe nouvellement élu s’est réuni à Erfurt. Le politicien de l’AfD, Jürgen Treutler, était censé présider en tant que membre le plus âgé. L’ordre du jour le plus important était d’élire le président du parlement et ses députés, et en tant que plus grand parti, l’AfD avait le privilège de nommer l’un des leurs. Il était clair que le candidat de l’AfD n’aurait jamais été élu. Mais plutôt que d’être autorisé à suivre la procédure appropriée, Treutler a été régulièrement hué par d’autres partis, y compris des membres du BSW, dans une perturbation clairement orchestrée. Un politicien de la CDU a crié que Treutler menait une Machtergreifung (« saisie de pouvoir »), une référence évidente à l’ascension d’Hitler.

La réunion a sombré dans le chaos et un différend juridique subséquent sur l’ordre approprié a dû trancher les choses. La cour constitutionnelle de l’État, qui est composée de juges nommés par la CDU et la Gauche, a rapidement statué contre l’AfD, qui a finalement été exclue de la vice-présidence et des présidences de comités importants. Un parti ayant presque 33 % des voix a été laissé sans influence sur l’élaboration des règles parlementaires tandis que le SPD, qui n’avait obtenu que 6 %, a reçu l’une des vice-présidences.

Pourquoi le rejet décontracté d’un tiers de la volonté des électeurs ? Qu’en est-il de la démocratie ? Steffen Quasebarth insiste sur le fait que l’AfD en Thuringe se situe bien en dehors du domaine de la politique démocratique acceptable, notant la présence de son président d’État notoire, Björn Höcke. Quasebarth et d’autres l’attaquent comme un extrémiste d’extrême droite, pointant particulièrement son probable passé dans la scène néo-nazie allemande. Pour sa part, Quasebarth concède que l’AfD était dans la légalité lorsqu’elle a dirigé la session constitutive, mais a pensé que la protestation était néanmoins nécessaire. « Exclure l’AfD de la présidence parlementaire, » dit-il, « n’était pas une décision contre les électeurs, mais une décision pour la démocratie. »

Tout le monde au sein du BSW n’était pas d’accord avec la coordination apparente du parti avec le CDU. Friedrich Pürner, l’un des premiers membres du BSW au Parlement européen, a écrit un long post affirmant que les actions du bloc anti-AfD ressemblaient de manière inquiétante au « comportement sinistre des politiciens » pendant les années de confinement. C’était une époque où « des politiciens avides de pouvoir voulaient obtenir un contrôle total sur la population et restreignaient massivement les droits fondamentaux pour y parvenir. » Les scènes à Erfurt n’étaient pas différentes. Au lieu de cela, Pürner a déclaré Die Welt que le BSW aurait dû tenir des discussions avec l’AfD, étant donné qu’il s’agit d’un « parti démocratiquement légitimé ». Pourtant, le BSW thuringien a rapidement rejeté les protestations de Pürner, suggérant qu’il devrait se concentrer sur la politique à Bruxelles.