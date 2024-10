Mais plus important encore : comme chaque thérapeute sexuel le sait, le ressentiment tue la libido. Les progressistes ont sans doute commencé cette danse de la colère, prêts à célébrer des formes corporelles objectivement dysfonctionnelles pour les femmes — seins amputés, obésité morbide, empoisonnement à la testostérone ou maigreur Ozempic — tant qu’elles constituaient une revanche satisfaisante sur les archétypes féconds de faible statut chéris par les opposants politiques. Dans le processus, ils étaient parfaitement heureux de creuser un fossé entre ce que les hommes de gauche voulaient réellement dans l’intimité de leur propre psyché, et ce qu’ils estimaient devoir être vus comme voulant en public.

À cet égard, ils n’ont pas été aidés par le rejet par la gauche radicale de l’existence de quelque chose appelé ‘nature’, voyant l’idée même comme un complot sinistre aux accents patriarcaux et capitalistes. Puisque, comme Schiller nous l’a dit un jour, ‘la beauté est une médiation ludique entre la nature et la liberté’, cela leur a donné seulement la liberté de jouer, alors qu’ils essayaient de construire une femme sexuellement attrayante à partir de divers éléments culturels laissés traîner : rouge à lèvres, attitude effrontée, un grand verre de vin qui engloutit votre visage, un doctorat. En fin de compte, bien sûr, ils ont dû tricher, ce qui explique pourquoi leurs commentatrices féminines préférées sont souvent classiquement magnifiques bien que personne ne soit autorisé à le mentionner.

Mais avec les éléments en ligne de la droite maintenant attirés dans le même jeu, validant des filles de campagne plantureuses comme Sweeney et Walsh uniquement parce que leurs ennemis les méprisent officiellement, il n’y a eu aucune amélioration dans la direction d’un érotisme sain et sans complications. Nous ne pouvons toujours pas dire ce que ces hommes veulent vraiment, plutôt que ce qu’ils pensent devoir être vus comme voulant. Bien que, de manière superficielle, le soutien des bombes blondes puisse ressembler à un retour à un passé prélapsaire non éveillé où nous n’avions pas à nous préoccuper autant de la politique du désir sexuel, en fait, nous ne sommes plus au Kansas, et nous ne pouvons pas prétendre que nous venons juste de poser les yeux sur Pamela Anderson dans Baywatch. La pornographie a explosé entre-temps, et les véritables excitations de l’utilisateur moyen se situent strictement entre lui et son moteur de recherche incognito.

Une autre différence entre maintenant et alors est qu’il n’y a plus d’histoire hégémonique unique sur la sexiness ou la beauté féminine, ni même seulement quelques-unes. Le discours s’est fracturé en mille niches, correspondant dans presque tous les cas à une opportunité lucrative de plusieurs millions de livres pour quelqu’un d’autre. Les jeunes femmes utilisent des modifications chirurgicales et pharmaceutiques à une échelle épique, et les visages des anciennes stars de cinéma deviennent hallucinatoirement étranges comme une question de routine — regardez simplement Isabelle Adjani, 69 ans, dans The Perfect Couple de Netflix. Dans ce contexte, le ‘look naturel’ n’est qu’une construction artificielle de plus en concurrence avec toutes les autres, et aucune d’entre elles ne semble particulièrement liée aux régions inférieures de quiconque.

Tandis que la gauche prétend que rien n’est naturel, la droite préfère naturaliser ce qui est culturellement flexible — pensez au discours des épouses traditionnelles sur l’honneur de ‘l’ordre naturel’, ou à Charles Moore écrivant que l’actrice Olivia Colman a un ‘visage de gauche’. Et c’est probablement pourquoi certains traitent l’arrivée de Sweeney et al comme si elle annonçait un retour tant attendu au jardin d’Éden. Mais si le stock de la bombe sexuelle continue de grimper dans le Zeitgeist, soyez assuré que ce ne sera que temporaire. Les balancements de pendule ne se font jamais connaître à l’époque.

Pour comparaison, un moment révélateur dans le documentaire Vogue sur les années quatre-vingt-dix actuellement diffusé sur Disney+ raconte comment, après une période relativement brève d’intérêt intense de l’industrie de la mode pour leurs visages extraordinairement symétriques, des mannequins tels que Linda Evangelista, Claudia Schiffer et Naomi Campbell ont soudainement été abandonnés par les bookers de mannequins. Même le juste milieu sous forme corporelle est devenu ennuyeux à regarder après un certain temps. La nouvelle tendance chaude impliquait le grunge et le chic héroïne, des types de corps squelettiques à la Kate Moss, et des visages qui étaient, selon les mots d’Amber Valletta, ‘un peu décalés’. La solution d’Evangelista était de couper sa frange de manière oblique, ce qui apparemment a fonctionné un certain temps pour la garder pertinente. Plus tard, elle s’est inscrite à une procédure catastrophique de ‘gel des graisses’, qui, comme on le sait, n’a pas fonctionné.