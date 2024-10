L’histoire de la Yougoslavie fournit encore de la matière pour des récits fictifs d’une seconde guerre civile britannique parce qu’elle offre une fable morale commode. Il y a l’attrait dangereux du nationalisme, le rôle pernicieux des démagogues charismatiques, et l’effondrement de l’harmonie multiculturelle. C’est la vanité satisfaite d’un Ouest libéral qui pensait avoir échappé à l’histoire grâce à la mondialisation et à l’intégration européenne au cours des années quatre-vingt-dix. Mais maintenant que l’histoire du déclin national de la Grande-Bretagne et de l’effondrement de la Yougoslavie semble très différente, que — si tant est qu’il y ait quelque chose — le public britannique du XXIe siècle peut-il apprendre de l’effondrement de la Yougoslavie ?

Pour raconter comment un pays européen moderne et multinational pourrait glisser de la normalité dans le terrible vortex de la guerre civile, le drame s’est inspiré de l’expérience personnelle des correspondants de la BBC pendant les guerres balkaniques des années quatre-vingt-dix. Diffusé en 2019, au plus fort de la crise du Brexit, lorsque l’atmosphère au Royaume-Uni était en effet celle d’une guerre civile froide, les dramaturges de la BBC ont réussi à montrer non seulement à quel point ils comprenaient peu le Brexit, mais aussi à quel point leurs correspondants avaient peu appris sur l’effondrement de la Yougoslavie et les guerres balkaniques qui ont suivi.

Imaginez : la frontière avec l’Écosse est fermée et votre ville natale de Manchester assiégée. Avant que vous ne vous en rendiez compte, vous et votre famille devez fuir vers le pays de Galles pour échapper aux bombes et à une guerre civile à part entière. Tel est le scénario de First World Problems , un thriller dystopique de la BBC qui suit le sort de la famille fictive Fletcher au milieu d’une guerre civile qui se prépare au Royaume-Uni. Cherchant à prévenir une déclaration d’indépendance écossaise, le gouvernement de Westminster de la “Grande Angleterre” envahit le sol écossais, avant de dissoudre le Parlement et — horreur des horreurs — d’assumer le contrôle total de la BBC elle-même.

Sans surprise, la fable standard a peu de correspondance avec la réalité historique de l’effondrement de la Yougoslavie. Bien que les passions nationalistes créées pendant la guerre aient été bien réelles, elles étaient modernes plutôt que profondément historiques et ont été instrumentalisées par les dirigeants nationalistes opportunistes. Plus bureaucrate machiavélique qu’orateur inspiré, le fort homme serbe Slobodan Milošević a ressuscité la défaite de la Serbie lors de la bataille de Kosovo Polje en 1389 pour raviver le nationalisme serbe 600 ans plus tard. Considérée comme le moment où les Serbes se sont martyrisés devant les Turcs envahisseurs, cette histoire de ressentiment historique ravivé était clairement insuffisante pour expliquer l’effondrement national. Si une Écosse indépendante devait un jour entrer en guerre contre une Angleterre résiduelle, nous pouvons être confiants que The New York Times publierait bientôt des histoires sombres sur Edward Longshanks et Robert the Bruce, accompagnées d’éditoriaux pensifs sur des rivalités anciennes remontant à la bataille de Bannockburn en 1314, ornées de citations de Mel Gibson. Mais cela ne servirait pas d’explication utile.

La réalité est toujours plus prosaïque. Les griefs ethniques yougoslaves étaient liés à des dynamiques politiques centrifuges entre le cœur et la périphérie. En 1974, le leader communiste yougoslave, le maréchal Tito, a cherché à diluer la prépondérance de la Serbie en tant que plus grande république constitutive de la fédération yougoslave en imposant des administrations provinciales décentralisées au sein même de la Serbie. Cette asymétrie interethnique se manifesterait dans l’effondrement de la Yougoslavie au cours des années quatre-vingt-dix, alors que la sécession des petites républiques de Slovénie, de Croatie et de Bosnie-Herzégovine était toutes reconnues internationalement, tandis que la sécession des Serbes minoritaires en Croatie et en Bosnie était refusée. À ce jour, le protectorat de l’UE sur la Bosnie-Herzégovine dépense une grande partie de son énergie politique à maintenir la population serbe de Bosnie liée à cette mini-fédération branlante, malgré l’hostilité des Serbes envers l’État central à Sarajevo.

Ainsi, il y a une leçon dans les efforts de Tito pour un rééquilibrage constitutionnel. La tentative de renforcer les petites nations périphériques aux dépens de la plus grande nation constitutive risque de précipiter un cycle vicieux. Les droits accordés aux petites nations pour les apaiser et les lier plus étroitement à l’État central ne peuvent jamais être étendus à la plus grande nation sans la renforcer de manière disproportionnée, risquant ainsi l’intégrité de l’État central. En même temps, le fait de ne pas étendre les mêmes droits de manière égale à tous les peuples constitutifs de l’État sape la réciprocité et l’égalité qui sont censées unir l’État.