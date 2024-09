Ce qui nous amène à Kamala Harris et à sa marque de charisme. À bien des égards, elle est beaucoup plus conventionnelle que celle de Trump, en ligne avec celle des politiciens démocrates remontant à John F. Kennedy. Harris est incontestablement glamour : une belle femme qui s’habille élégamment, sinon de manière extravagante, et a un sourire de 500 watts. Elle parle avec passion et inspiration des sujets qui lui tiennent le plus à cœur. Lors de son débat avec Trump, elle était hésitante, même en difficulté pendant les 15 premières minutes, puis est venue une question sur l’avortement. En un instant, sa voix est devenue plus forte, ses phrases plus fluides, ses émotions sont ressorties. Et à mesure qu’elle gagnait en confiance, elle a commencé à piquer Trump plus efficacement, faisant ressortir l’oncle rouspéteur. Parmi ses partisans, son genre et son origine raciale sont également, inéluctablement, centraux à son attrait charismatique. Pour les électeurs qui apprécient le pouvoir continu du sexisme et du racisme dans la société américaine, l’histoire de Harris est naturellement perçue comme l’une des narrations les plus instinctivement attrayantes : le triomphe de l’outsider. Mais en même temps, la plupart des électeurs voient Harris, avec sa longue carrière en politique, comme un membre de l’élite américaine — bien plus que Trump, l’éternel outsider en colère malgré sa vaste fortune.

Harris a fait un excellent travail pour enthousiasmer sa base de partisans, mais, dans l’ensemble, son soutien reste plus faible que celui de Trump. L’attrait charismatique de Trump a, à ce stade, transformé le mouvement MAGA en une secte. Il peut faire et dire pratiquement n’importe quoi, et ses partisans ne l’abandonneront pas. Le Parti démocrate est un parti politique plus normal. Les membres de son aile progressiste soutiennent Harris, mais se méfient également de ses récents changements vers le centre en matière de politique économique, d’immigration, de politique étrangère en général (où elle est belliciste d’une manière qui rappelle Hillary Clinton), et surtout sur Israël-Palestine. En termes simples, le soutien à Harris est moins stable que celui de Trump. Elle a la tâche délicate de maintenir sa base, tout en convainquant le petit nombre d’électeurs centristes indécis restés dans les États clés qu’elle n’est pas une socialiste excessivement éveillée. C’est ce qui décidera de l’élection. Jusqu’à présent, elle a accompli la première tâche (grâce au danger perçu de Trump et au manque d’alternatives crédibles à gauche) mais pas la seconde.

Le défi de Harris est similaire à celui de l’autre personne de couleur à avoir reçu une nomination présidentielle (et un autre membre incontesté de l’élite américaine) : Barack Obama. Son attrait charismatique est également similaire au sien, en tant que personne de couleur (relativement) jeune, fraîche et inspirante qui a surmonté de grands obstacles pour atteindre le sommet du système politique américain. Obama est un orateur bien meilleur que Harris, mais Harris s’en sort mieux qu’Obama dans les interactions personnelles avec les électeurs. Elle a une aisance instinctive et une sympathie que Obama semble souvent manquer (il passe trop facilement en mode conférence). Si j’ai une critique sérieuse de la campagne de Harris jusqu’à présent, c’est qu’elle n’a pas fait assez pour mettre en avant cet aspect de la candidate, probablement par crainte qu’une gaffe verbale ou une erreur ne devienne virale — et Harris est en effet sujette à de tels moments. Elle a également été critiquée pour ses changements de position au fil des ans, et son manque de propositions politiques spécifiques, mais ce sont des accusations qui pourraient être portées contre la plupart des politiciens américains, et, de toute façon, Trump est bien pire sur les deux points. Mais Harris devrait organiser des réunions publiques et des rencontres avec des électeurs ordinaires à chaque occasion possible, et elle ne le fait pas.

Ce n’est pas la seule raison pour laquelle Harris, malgré tout ce qu’elle a bien fait, n’a pas été capable d’aller au-delà de sa base et de devancer Trump dans les sondages. Beaucoup de choses ont changé en Amérique depuis 2008, et il n’y a tout simplement plus beaucoup d’électeurs blancs indécis qui pourraient être influencés par le charisme de Harris — presque certainement moins qu’à l’époque d’Obama.

Le problème, donc, n’est pas le manque de charisme de Harris, mais un changement dans son public. D’une part, la méfiance et le ressentiment populistes ont considérablement augmenté par rapport à 2008, tournant beaucoup plus d’électeurs contre tout candidat perçu comme élite. En 2008, Obama a remporté l’Ohio, l’Indiana et l’Iowa, trois États du Midwest dont les populations blanches de la classe ouvrière avaient déjà beaucoup souffert de la perte d’emplois d’usine. Ces emplois ne sont pour la plupart pas revenus. De plus, les républicains ont travaillé dur pour présenter l’immigration comme la principale cause du déclin social et comme une menace. En Indiana et en Iowa, le pourcentage de résidents nés à l’étranger a doublé, ou presque, depuis 2008. Dans l’Ohio — où Trump et son colistier J.D. Vance ont menti sur des immigrants haïtiens mangeant des animaux de compagnie — il a augmenté de 50 %. Peut-être pas étonnamment, ces trois États sont désormais fermement dans le camp républicain. Un grand nombre d’électeurs blancs dans ces États — même ceux sans éducation élitiste — voyaient encore Obama comme charismatique il y a 16 ans. Ils ne voient pas Kamala Harris de la même manière. Les mêmes facteurs la défient dans d’autres États clés, en particulier en Pennsylvanie, qui est cruciale (un État qui, comme le dit un ami à moi, se compose de Philadelphie, Pittsburgh et ‘Pennsyltucky’).

Deuxièmement, la division politique partisane aux États-Unis s’est pétrifiée à un degré presque incroyable, non seulement à cause de Trump, mais aussi à cause du Parti républicain en général, et d’un environnement médiatique changé. Peu après l’inauguration d’Obama en 2009, la colère contre Washington pour ne pas avoir puni l’industrie financière pour la crise financière de l’année précédente a conduit à la naissance du ‘Tea Party’ : l’ancêtre direct du trumpisme dans son populisme nationaliste conservateur, et son mépris pour les subtilités de la vie politique américaine. À la Chambre des représentants, les membres du Tea Party ont adopté des politiques de terre brûlée envers l’administration Obama, excitant leurs partisans, battant les ‘RINOs’ (‘Républicains en nom seulement’) perçus lors des élections primaires, et forçant l’ensemble du parti à redoubler d’efforts sur la marque d’obstructionnisme de la guerre totale politique d’abord initiée par Newt Gingrich dans les années quatre-vingt-dix. Pendant ce temps, Fox News a élargi son influence et inspiré des imitateurs (notamment le groupe Sinclair de stations de télévision locales). Les médias sociaux, encore à ses débuts en 2008 (Facebook avait quatre ans cette année-là ; Twitter, deux) sont devenus un monstre. Plus que jamais, aujourd’hui, les Américains vivent dans des bulles médiatiques, ne lisant que des histoires fortement partisanes qui renforcent leurs opinions existantes. Pour cette raison également, il y a tout simplement beaucoup moins d’électeurs blancs qu’en 2008 qui peuvent être influencés par l’attrait charismatique d’un candidat comme Obama ou Harris, et ce sont les électeurs que Harris doit convaincre.