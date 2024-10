Vous ne pouvez certainement pas imaginer un personnage de Rooney tuant un renard ou tripotant un serveur et étant récompensé par une scène de sexe brûlante. Et donc, pour rendre Rupert Campbell-Black acceptable aux goûts modernes, l’émission de télévision a changé… eh bien, en fait, elle n’a presque rien changé. Le Rupert joué par Alex Hassell est, avec quelques ajustements, le Rupert des romans de Jilly Cooper, jusqu’à la plaisanterie osée. Dans la scène d’ouverture, après avoir rejoint le club des mile-high sur le Concorde avec le journaliste engagé pour écrire son mémoire, Rupert sourit : ‘Je crois toujours à l’exorcisme de ses fantômes.’ C’est une réplique qui vient directement du livre.

Olivia Nuzzi, la journaliste de New York Magazine qui a perdu son emploi après avoir prétendument envoyé des sextos à l’un de ses sujets, l’ancien candidat à la présidence Robert F Kennedy jr, pourrait ressentir une certaine nostalgie pour Jillyworld. Dans Jillyworld, le sexe peut être juste amusant. Oui, les gens tombent amoureux de manière imprudente et se blessent, généralement par Rupert Campbell-Black — ce ne serait pas amusant s’il n’y avait pas de risque impliqué. Mais pour les personnages de Cooper, la possibilité érotique est partout, et le plaisir ne vient pas avec un test de moralité. Dans un épisode ultérieur, Lizzie (une romancière et substitut de Cooper, jouée par Katherine Parkinson) regarde autour d’elle lors d’une garden-party et se demande si tout le monde là-bas commet l’adultère : la réponse est probablement oui, et l’implication est que ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

Une partie du plaisir de Rivals est le soulagement pur de cette position, après une série de drames tels que The Affair et Apple Tree Yard qui ont dépeint l’infidélité non seulement comme une grave infraction éthique, mais comme le portail vers un effondrement total des vies des protagonistes. Alors que le roman romantique conventionnel se termine par un mariage (ou, si vous êtes Sally Ronney et que le mariage semble insupportablement basique, alors au moins avec une vague suggestion qu’un couple est maintenant engagé pour le long terme), pour Cooper, le mariage n’est que le décor du désir illicite et de plus de couplages potentiels — c’est pourquoi elle a pu revenir au même casting de personnages pendant si longtemps maintenant.

Même si quelqu’un dans ses romans essaie de rester fidèle, il est très peu probable que son partenaire fasse de même. Dans l’univers pragmatique et osé de Cooper, l’union la plus heureuse pourrait bien être celle avec un peu de place pour l’indiscrétion des deux côtés ; les formes de monogamie les plus convaincantes se produisent souvent entre des personnes mariées à d’autres personnes. Ce n’est peut-être pas un modèle que beaucoup d’entre nous aimeraient que leur propre conjoint suive, mais c’est indéniablement assez sexy. Certains pourraient même soutenir que ‘être assez sexy’ est le but même de la fiction romantique — ou du moins, une partie plus importante de son but que de former les audiences féminines à adapter leurs plaisirs à leur morale.

Cette version de Rivals est également arrivée presque exactement au moment où la tendance pour la ‘télévision des mauvaises vibrations’ (comme l’a appelée la critique Sophie Gilbert) a atteint son point d’épuisement. ‘Dernièrement,’ a-t-elle écrit, ‘la télévision m’a semblé comme un long mauvais trip, une saison de rhapsodies épisodiques maussades qui évitent l’architecture conventionnelle de la narration pour quelque chose de plus subliminal, et plus dérangeant.’ Des émissions telles que The Bear et The Lady in the Lake se sont fixées sur l’infliction du traumatisme de leurs personnages sur le public, au détriment de la narration et du divertissement. Une chose dont vous pouvez être très sûr avec Cooper, c’est que vous ne rencontrerez pas une séquence de rêve brutalisante ou une représentation expérimentale de la psychose du deuil. Dans Rutshire, les gens retroussent leurs manches quand des choses mauvaises se produisent.

Peut-être que Rupert Campbell-Black n’est pas un héros hors du temps : il est un héros juste à temps. Les années quatre-vingt auxquelles il appartient n’ont peut-être jamais vraiment existé, mais la fantaisie qu’il représente existe encore. Comme le montre le nombre de fesses masculines bien dessinées à l’affiche, Rivals est absolument conçu pour le regard féminin, et le regard féminin (il est juste de le dire) est fatigué d’être sermonné. Le regard féminin aimerait être libre de vouloir des choses mauvaises, et de ne pas être dit qu’il y a un terrible prix à payer pour les obtenir. Le regard féminin est prêt à s’amuser à nouveau.