James Pogue, Essayiste et Journaliste

C’est un conseil inconfortable, mais je dirais que la grande leçon que j’ai tirée de ma vingtaine est que c’est un moment où vous devriez essayer de vivre un vrai danger, des difficultés physiques et du labeur. Je remarque dans ma trentaine qu’il est devenu beaucoup plus difficile d’intégrer ce genre de choses dans la vie, mais le puits de résilience et de capacité qu’il m’a offert a été (jusqu’à présent) à vie, et cela se traduit dans toutes sortes de situations inattendues. S’il y a une chose que je remarque sur ma génération, c’est que nous semblons souvent manquer d’une familiarité vraiment basique avec le monde physique — comment coudre un bouton, comment garder une plante en vie, comment passer une nuit froide quand le chauffage est cassé ou quand nous campons. Il y a beaucoup de façons d’acquérir ce genre d’expérience, et je ne veux pas suggérer un chemin particulier, mais la plupart d’entre elles impliquent un certain travail acharné, un vrai danger — même juste travailler comme menuisier pendant un moment est beaucoup plus dangereux que la plupart des emplois que les diplômés d’université feront aujourd’hui — et un test de vos propres limites. J’ai tendance à penser que les personnes ayant ce genre de parcours et d’expérience finissent par mûrir en adultes beaucoup plus multifacettes, équilibrés et sûrs d’eux en naviguant dans le monde que beaucoup d’entre nous qui avons grandi à l’ère numérique.

Lias Saoudi, Musicien (Fat White Family)

Je repense maintenant à cette décennie comme à la grande régression, une tentative désespérée d’une sorte de fébrilité prépubère. Le gars que je suis devenu dans la vingtaine doit en fait une sérieuse excuse à mon moi adolescent. À tous égards, j’étais un être humain plus intelligent, conscient de lui-même, attentionné, créatif et positif à l’âge de 19 ans que celui que je suis devenu à 29 ans. Il y a eu une période vers la fin de ma vingtaine où je pouvais me permettre ma propre cocaïne, où je n’avais pas à contribuer avec quelques autres personnes pour me permettre un gramme — à part ça, je n’ai rien de bon à dire sur ces années-là.

Jonathan Sumption, Historien et Ancien Juge de la Cour Suprême

Rappelez-vous que les préjugés des gens sont étonnamment résilients et que leurs habitudes sont résistantes à la dictée. Le monde ne sera pas changé par quelques individus ou même par toute une génération. Dans le développement de l’humanité, une décennie est un clin d’œil et une vie est un bref intervalle.

Sarah Ditum, Auteur et Journaliste

Voici deux choses que j’ai faites à l’université, dont l’une que je conseillerais généralement et l’autre que je ne suis pas sûr de recommander mais qui n’a définitivement pas été mauvaise pour moi. La première est : j’ai lu tout ce que je pouvais qui me semblait intéressant. Les gens pensent que le but de l’université est la qualification. Non. Le but de l’université est la bibliothèque massive. Allez dans les rayons. Lisez des brochures poussiéreuses que personne n’a touchées depuis 30 ans et qui ne sont pas sur Internet. Apprenez quelque chose que personne d’autre ne sait. C’est tellement amusant, et j’ai écrit certains de mes meilleurs essais sur des choses que j’ai trouvées de cette manière (plus important encore, j’ai découvert des choses qui ont façonné ma pensée pour toujours).

La deuxième chose que j’ai faite est : j’ai eu un bébé. Cela a définitivement rendu les choses plus difficiles qu’elles n’auraient pu l’être (et mon partenaire et moi avons eu beaucoup de soutien de la part de la famille et des amis, et nous en avions besoin), mais cela a bien fonctionné, et je pense que l’une des raisons pour lesquelles cela a fonctionné est que l’université (ou l’âge adulte précoce en général, si vous n’allez pas à l’université) est probablement l’une des dernières fois où vous avez un peu de marge de manœuvre par rapport aux fixités de la vie adulte — si je ne l’avais pas fait à ce moment-là, je pense que j’aurais été piégé dans le plan de vie et que je ne m’y serais pas attelé avant d’avoir 35 ans. Donc, ne faites pas nécessairement un bébé quand vous avez 20 ans. Mais donnez un bon coup de fouet aux libertés que vous avez, car si vous ne prenez pas de risques maintenant, vous pourriez attendre longtemps que l’occasion se représente.

Irvine Welsh, Romancier

Mon seul conseil à quiconque dans son adolescence et au début de la vingtaine serait : ignorez les conseils de quiconque ayant plus de, disons, 25 ans. Ils ne vous offriront rien d’autre qu’une justification ennuyeuse et sans rapport de leur propre existence. La vie doit être vécue, et pour des conseils sur la façon de la naviguer, l’éducation par les pairs est le seul moyen. Ils disent que ‘ceux qui n’apprennent pas de l’histoire sont condamnés à la répéter’. Eh bien, si vous voulez améliorer ce spectacle, lisez des livres d’histoire correctement recherchés et critiques. Pas des trucs écrits par des laquais de l’establishment ou des marchands de conspiration à deux sous avec leurs pages de financement participatif ; regardez le monde créé par tous ces vieux fous de plus de trente ans. Ils ne le comprennent pas, donc ils ne comprennent certainement pas celui que vous êtes en train de faire exister. Foutez-leur la paix.