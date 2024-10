‘Si les installations nucléaires ne peuvent pas être attaquées, il reste encore le terminal pétrolier de l’île de Khark qui livre la plupart du pétrole exporté par l’Iran’

Au-delà de l’affaiblissement immédiat des milices — si elles ne sont pas payées, leurs hommes doivent trouver du travail ailleurs — bombarder le terminal de Khark accélérerait également l’inflation catastrophique de l’Iran. En ce moment, il faut 42 105 rials pour acheter un dollar, contre 70 rials lorsque la République islamique a été fondée en 1979. Cela, à son tour, augmenterait encore l’opposition au régime. Après tout, des millions d’employés salariés à Téhéran ne peuvent déjà pas se permettre de repas convenables pendant deux semaines de chaque mois, alors que des augmentations de salaire modestes sont immédiatement dépassées par des hausses de prix déroutantes.

Pourtant, quels que soient les avantages tactiques et stratégiques de la destruction de la plateforme du terminal de Khark, les responsables de Biden s’y opposent également. Pourquoi ? En essence, parce qu’ils ont été effrayés par la menace à peine voilée de l’Iran de bombarder le gigantesque terminal saoudien de Ras Tanura. Gérant plus de 15 % de l’approvisionnement mondial en pétrole, toute perturbation ici perturberait l’économie mondiale d’un coup.

Mais l’Arabie Saoudite n’est pas Israël, et elle n’est pas non plus l’alliée d’Israël. Il n’y a donc aucune justification terrestre à la menace de l’Iran, au-delà d’une tentative de chantage scandaleuse d’un régime piégé par sa propre propagande vantarde. Même maintenant, les chaînes de radio et de télévision iraniennes affirment que 90 % des missiles balistiques et hypersoniques lancés sur les ‘Territoires occupés’ (leur terme méprisant pour Israël) ont atteint leurs cibles avec succès. Entre autres choses, les Gardiens de la Révolution ont affirmé avoir touché directement le siège du Mossad juste au nord de Tel Aviv, qu’ils ont déclaré ‘complètement détruit’. Cela montre en soi que le régime est déstabilisé : ses mensonges de propagande pourraient être à peu près plausibles pour le peuple iranien, mais quiconque a réellement conduit près du bâtiment du Mossad pourrait voir qu’il est parfaitement intact.

Après avoir navigué trop près du vent en attaquant Israël avec des centaines de missiles — notamment le Fattah-1, qui atteint des vitesses hypersoniques et sont diaboliquement difficiles à intercepter — les dirigeants iraniens sont maintenant désespérés d’éviter les conséquences de leurs actions. Ce faisant, ils menacent leurs propres voisins saoudiens, avec qui ils se sont récemment réconciliés après des années de tensions. Après des années de complaisance, l’administration Biden doit enfin défendre les intérêts américains et occidentaux. Elle doit faire clairement comprendre qu’une attaque iranienne contre les Saoudiens, ou en effet tout autre terminal pétrolier arabe, entraînera une riposte massive. Cela ne peut pas non plus être une menace vaine : chaque B52 de l’US Air Force, décollant de Diego Garcia, pourrait larguer environ 70 000 livres de bombes n’importe où en Iran.

Émettre une telle menace serait certainement un revirement abrupt après des années d’apaisement, et ne serait pas un pivot facile pour un président vieillissant à la fin de son mandat. Mais l’alternative serait de céder au chantage de l’Iran, une décision qui détruirait bientôt le pouvoir américain à travers le Moyen-Orient. Israël, luttant pour sa sécurité de base et sous attaque par des mandataires iraniens au nord, à l’est et au sud, est contraint d’agir de manière décisive et ne sera pas arrêté. Ainsi, c’est l’Iran qui doit enfin être dissuadé de déstabiliser davantage la région — et l’économie mondiale dans son ensemble.