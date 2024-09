Mon problème est le suivant : ce qui passe pour de la poésie américaine me laisse insatisfait. Ce qui était, autrefois, présenté aux enfants d’école est en grande partie des balivernes — les œuvres de Walt Whitman et Robert Frost ne seraient pas déplacées sur des cartes de vœux. La contribution grandiose mais malheureuse de Whitman au genre fut l’abandon de la rime, de la forme et du rythme. Whitman a entendu l’Amérique chanter, et il a chanté à ce sujet lui-même ; mais la poésie aurait été mieux lotie s’il avait limité son chant à la douche.

En revanche, je serais là, le premier jour de la Restauration, sur le podium dans mes robes cérémonielles, tout habillé sans rien à dire. Mais, dans mon fantasme, j’avais un travail à faire, et mon travail était de le faire.

Qui, alors, étaient les poètes ? Car certainement, il y en avait beaucoup qui pouvaient à la fois écrire et louer notre pays. Je nomme : Huddie Ledbetter, Hank Williams, Randy Newman, Johnny Mercer, Muddy Waters, Sam Cooke, Carol King, Leiber et Stoller, Bob Dylan et Lead Belly.

Les poètes ci-dessus ont écrit le American Songbook, qui est la bande sonore de nos vies. On disait que 80 % des enfants nés entre 1950 et 1965 ont été conçus sur la musique de Frank Sinatra, dont une grande partie a été écrite par Johnnie Mercer. La poésie de Sandburg, Emerson, Whitman, et ainsi de suite, est dégoûtante. Qui en a besoin ? Pas moi.

Mais, pourriez-vous objecter, les chansons ci-dessus, dont la plupart sont dérivées du Blues, sont tristes. En effet, elles le sont, et la vie est triste. Et le Blues est l’étincelle de l’âme dans cette tristesse.

La tragédie est cette célébration de la vie comme un chagrin donné par Dieu, et la possibilité de trouver force et dignité en elle. Et l’expérience américaine est, finalement, tragique. Non pas parce que notre pays est mauvais, mais parce que c’est un pays. C’est le vaste conglomérat de groupes séparés avec non seulement des opinions différentes mais avec des différences irréconciliables. Et pourtant, les différences doivent être réconciliées, et peu importe combien d’efforts sont déployés vers cet objectif, il y aura toujours des injustices, de la tragédie, du crime et de l’erreur.