Dans les décennies qui ont suivi les années 70, des réformateurs des deux partis ont introduit le processus des primaires dans l’espoir de démocratiser un système obsolète dans lequel des chefs d’État et locaux, mâchant des cigares, choisissaient des candidats dans des salles enfumées entre les bulletins de vote lors des conventions de parti. Mais le remplacement ne s’est pas déroulé de cette manière. Au lieu de cela, les candidats sont désormais choisis lors des primaires, et quelques caucus, dans lesquels seules de petites parts non représentatives de l’électorat éligible daignent voter. En 2016 et 2020, 15 % des électeurs éligibles ont participé aux primaires de parti qui ont sélectionné les candidats à la présidence. Cette année, environ 10 % des électeurs éligibles ont choisi Donald Trump et Joe Biden.

De plus, dans les deux partis, chaque petit groupe de sélectionneurs n’était ni représentatif des électeurs de leur propre parti ni de la population américaine dans son ensemble. Les électeurs des primaires démocrates et républicains sont plus susceptibles que les électeurs en général d’avoir des diplômes universitaires et d’avoir terminé des études supérieures ; ils ont également des revenus des ménages considérablement plus élevés.

En conséquence, il y a eu un transfert de pouvoir des chefs de parti d’État et locaux, qui étaient au moins en partie responsables devant les électeurs de la classe ouvrière locale, vers des électeurs de primaires de la classe moyenne supérieure et riches, qui votent en fonction de leurs valeurs et de leurs intérêts matériels. Relativement à l’abri des luttes mensuelles pour payer les factures, ces électeurs ont tendance à être motivés davantage par des questions de guerre culturelle que le reste de l’électorat. Par exemple, alors que l’avortement dominait la primaire démocrate, un électeur sur huit seulement considère cela comme son problème le plus important, la plupart des démocrates citant les coûts des soins de santé, l’économie et l’éducation comme priorités.

Entre-temps, alors que l’adoption du système primaire réduisait le nombre d’électeurs sélectionnant les candidats, la déréglementation du financement des campagnes a presque rompu le lien entre les communautés locales et les politiciens qui prétendent les représenter. Cela s’est cristallisé en 2010, lorsque la déréglementation effective des finances de campagne par la Cour suprême a permis aux groupes dits de ‘dark money’ de dépenser des sommes illimitées provenant de donateurs non divulgués au nom des partis et des candidats, tant qu’ils faisaient semblant de ne pas être affiliés à eux. Ces donateurs n’ont pas traîné. Entre 2012 et 2022, le montant dépensé par ces groupes est passé de 50 millions de dollars à 653 millions de dollars.

L’argent, bien sûr, a toujours été nécessaire pour les partis et les candidats individuels souhaitant présenter leurs plateformes au public. Il y a des décennies, il était courant pour les politiciens démocrates au Texas de chercher le soutien de l’industrie pétrolière et gazière ainsi que des riches familles et entreprises de leurs villes ou comtés. Pourtant, maintenant, une poignée de mégadonateurs démocrates et républicains vivant dans quelques villes, ainsi que des lobbies d’entreprises et à but non lucratif, peuvent faire pression sur les candidats même lors des élections d’État et locales pour promouvoir leurs agendas — au point que les partis américains ne sont guère plus que des façades.

Et cela explique en partie pourquoi la politique américaine est plus polarisée que jamais. Contrairement aux chefs de parti pragmatiques du passé, les électeurs primaires tendent à être des puristes qui considèrent le compromis comme une trahison et préféreraient perdre des élections que de renoncer à leurs principes. Pour leur part, les mégadonateurs qui inondent les deux partis d’argent s’intéressent moins à la victoire politique qu’à l’imposition de leurs opinions personnelles — sur le changement climatique et l’idéologie de genre s’ils sont progressistes, ou sur les réductions d’impôts et les coupes dans la sécurité sociale s’ils sont libertariens, comme la plupart des donateurs républicains.