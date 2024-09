Lorsque de tels verdicts sont nécessaires, un leader n’a souvent pas le luxe d’attendre avant de prendre la décision. La décision doit être prise en un instant : abattre un avion, répondre à une provocation, arrêter une guerre, interdire les exportations d’armes avant qu’elles ne soient utilisées. Au lieu de cela, les leaders doivent s’appuyer sur leur jugement, une qualité définie moins par l’intelligence que par le caractère — ce grand mélange d’assumptions morales, de préjugés et d’instincts formés dans la petite enfance. Margaret Thatcher était guidée par le méthodisme patriote et autonome de son père. Pour Tony Blair, c’était le zèle missionnaire du progressisme chrétien qu’il avait trouvé à l’université. Mais qu’est-ce que c’est pour Starmer ?

Henry Kissinger, le sage du pouvoir décédé, a offert la meilleure explication pour laquelle, en politique, les instincts comptent plus que la politique. Dans la plupart des sociétés démocratiques, a-t-il observé, le pouvoir n’est guère plus qu’une obligation de prendre des décisions jugées trop importantes ou trop délicates pour être prises par quiconque d’autre. Les décisions faciles ou sans importance n’atteignent pas le Premier ministre, car elles ont déjà été prises plus bas dans la chaîne de commandement. Seules les plus difficiles — celles où les preuves sont peu concluantes et les conséquences profondes — atterrissent sur le bureau du leader.

On m’a récemment dit par quelqu’un de proche du Premier ministre qu’il est difficile à cerner, mais qu’au fond, c’est juste un simple social-démocrate. Mais quelque chose à ce sujet ne sonne pas tout à fait vrai. Starmer n’est pas animé par le genre d’engagement profond envers le socialisme qui a alimenté les géants du Parti travailliste d’après-guerre, de Clement Attlee à Harold Wilson. Cela est clair depuis son temps en tant que leader de l’opposition. Plutôt, au cœur des instincts et des hypothèses les plus profonds de Starmer se trouve quelque chose de plus banal : ‘le libéralisme légal de gauche’, comme un autre personnage senior me l’a dit avec une déception évidente. ‘C’est l’instinct — et je ne suis même pas sûr qu’il le sache.’

En l’absence de Dieu et de socialisme, le libéralisme légal de gauche est le code starmerien. Confronté à un choix entre retirer les licences d’exportation à Israël au risque de saper la position diplomatique de la Grande-Bretagne ou de les maintenir mais potentiellement être contraint de les révoquer plus tard par les tribunaux, Starmer a choisi de suivre le processus légaliste. Il espérait que cela signalerait un compromis, maintenant à la fois les obligations légales de la Grande-Bretagne et sa position diplomatique, en retirant seulement un petit pourcentage du nombre total de licences d’exportation déjà en place. Cela n’était pas motivé par la moralité ou le réalisme politique, mais par le légalisme. Le risque, cependant, est que c’est un compromis qui fait exactement le contraire de ce qu’il était censé faire, agacer tout le monde et apaiser personne.

C’est le danger auquel Starmer fait face sur tous les fronts. Si le libéralisme légal de gauche est le code starmerien, c’est un code qui semble particulièrement mal adapté à notre monde dans lequel l’ancien ‘ordre basé sur des règles’ mythique a été remplacé par les dures réalités de la politique de pouvoir : un monde dans lequel les rebelles houthis contrôlent la mer Rouge, les États-Unis ont presque abandonné la prétention au libre-échange mondial, Vladimir Poutine rejette avec mépris le mandat international qui a été émis pour son arrestation, et la Chine continue de faire tout ce qui est en son pouvoir pour étendre son influence mondiale. Même la prospective procureure générale des États-Unis, Kamala Harris, qui en apparence partage de nombreux instincts légaux de gauche de Starmer, sera contrainte d’agir avec un réalisme beaucoup plus pragmatique si elle remporte la présidence.