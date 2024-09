Il est intéressant de noter que la BSW n’a pas attiré autant d’électeurs de l’AfD que ce qui était autrefois prévu. En effet, lors des sondages de sortie les plus récents, seulement environ un quart à un tiers des électeurs de la BSW ont déclaré que l’AfD aurait pu être leur choix alternatif. Cela soulève une question : pourrait-il être que les électeurs populistes, en particulier ceux profondément indépendants de l’ancienne RDA, voient à travers le mouvement et choisissent simplement de voter pour l’original ? Après tout, sur l’immigration, l’Ukraine et la politique identitaire, l’AfD avait pris des positions similaires — et des années avant que la BSW n’existe. Qu’est-ce que, aux yeux des électeurs, la BSW ajoute de nouveau ?

‘La BSW n’a pas attiré autant d’électeurs de l’AfD que ce qui était autrefois prévu.’

Le fait que les électeurs de la BSW et de l’AfD ne se chevauchent pour la plupart est en partie facilement expliqué : voter pour la BSW permet à cette section de la gauche allemande, en particulier son intelligentsia urbaine, de prendre publiquement des positions anti-woke, anti-guerre et anti-immigration sans perdre ce que les Allemands appellent Salonfähigkeit, la capacité de continuer à évoluer dans des cercles socialement acceptables.

Bien sûr, ce n’est pas comme si la BSW et l’AfD étaient identiques sur toutes les questions. Elles sont radicalement opposées sur la question des dépenses sociales, où l’AfD représente un radicalisme de marché libre plus classique par rapport à la position social-démocrate à l’ancienne de la BSW. Mais la question de la manière de maintenir les systèmes d’assurance sociale liquides a pris un siège arrière ces dernières années, alors que les confinements liés au Covid et la guerre en Ukraine sont devenus prépondérants.

Ajoutez à cela le fait que le BSW rejette explicitement toute collaboration avec l’AfD, du moins tant qu’elle inclut des personnalités comme le provocateur de droite Björn Höcke dans ses rangs, et les électeurs pourraient se demander si le BSW veut vraiment dire ce qu’il dit. Pourquoi ne pas former une coalition gauche-droite avec l’AfD si vous êtes si alignés sur les questions clés du jour ? Surtout si l’alternative est que le BSW pourrait maintenant se retrouver dans le rôle d’organiser des majorités pour des partis traditionnels qu’il a juré de s’opposer. Cela ne signifie pas qu’il faille étiqueter prématurément l’alliance de Wagenknecht comme des ‘traîtres’. Elle n’a pas encore signé un seul accord de coalition, et ses défenseurs pourraient soutenir qu’elle change avec succès les paramètres du débat national allemand sur l’Ukraine et l’immigration.

Après tout, il y a certainement des signes que l’establishment allemand devient plus réceptif. Le chancelier Scholz a récemment indiqué qu’il était ouvert à trouver une résolution pacifique en Ukraine, tout en étant d’accord en même temps avec les initiatives des chrétiens-démocrates pour stopper le vaste afflux de migrants en Allemagne. Et comme l’a dit le célèbre ancien président du SPD, Franz Müntefering, en 2004 : ‘L’opposition, c’est des conneries. Laissez les autres faire ça — nous voulons gouverner.’ Cet adage est depuis devenu une sagesse reçue en Allemagne : il vaut mieux façonner le monde depuis le siège du pouvoir que de rester sur des principes et d’être en dehors de la pièce. Mais historiquement, cela a également signifié que les partenaires de coalition abandonnent généralement une grande partie de leurs principales revendications de campagne lors des discussions secrètes au cours desquelles un accord est négocié.

En signe que le BSW vise vraiment à rester ferme sur ses principes, l’alliance Wagenknecht espère forcer la main du SPD. Son chef de parti à Brandebourg, Robert Crumbach, exige maintenant que les sociaux-démocrates se prononcent sans ambiguïté contre le stationnement de missiles américains à longue portée sur le sol allemand s’ils veulent le BSW comme partenaires. Est-ce un simple atout de négociation ou vraiment une ligne rouge pour les nouveaux venus populistes de gauche ? La réponse doit être la seconde si elle veut rester crédible auprès de ses électeurs et devenir plus qu’un simple véhicule pour la marque personnelle de Wagenknecht.