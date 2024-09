À première vue, le faible nombre de victimes pourrait suggérer un manque de volonté de la part des États-Unis ; beaucoup diraient que les Américains se contentent de jouer avec des gants de velours. Mais ce n’est pas le cas. Les États-Unis ont, autant que possible, tenté d’identifier et de cibler avec précision l’armement et les sites de lancement houthis à l’intérieur du Yémen. Le problème est qu’ils ne peuvent tout simplement pas. À une époque où la guerre se fait par drones, avec des plateformes de lancement mobiles et des infrastructures de tunnels avancées, les États-Unis manquent de la capacité d’identifier et de détruire la majorité des drones ou des missiles avant leur lancement. Ce problème n’est pas nouveau : la « chasse aux Scuds » était déjà problématique lors de la première guerre du Golfe, alors même que les lanceurs de Scud étaient des engins encombrants. Aujourd’hui, avec la nouvelle technologie des drones et des missiles, trouver une plateforme de lancement dans une chaîne de montagnes revient à chercher une aiguille dans une botte de foin.

Et il y a problème évident : les drones sont bon marché, tandis que les missiles intercepteurs américains et les bombes guidées de précision sont extrêmement coûteux. De plus, la manière dont ces bombes sont livrées — par des avions de chasse pilotés — ajoute une autre couche de coûts. Ces chasseurs peuvent coûter plus de 100 millions de dollars en coût d’acquisition, et bien plus lorsque l’on prend en compte la formation des pilotes (au moins 10 millions de dollars pour une compétence de base), la maintenance et l’infrastructure. En d’autres termes, plus l’Amérique combat les Houthis, plus elle y perdra.

Au cœur de cette stratégie se trouve ce que l’on pourrait appeler une approche modernisée des pratiques de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui, les avions sont plus rapides, les porte-avions sont plus grands et fonctionnent à l’énergie nucléaire, et les destroyers sont équipés de missiles plutôt que de canons — mais la logique derrière leur déploiement reste ancrée dans le passé. À l’époque, l’utilisation d’avions pilotés pour le bombardement à longue distance était essentielle parce qu’il n’y avait pas d’alternative ; si vous vouliez qu’une bombe atteigne précisément sa cible, un humain devait être à bord pour la guider. Ce n’est évidemment plus le cas, et pourtant une combinaison de prestige, de complaisance et de l’absence d’une base industrielle fonctionnelle rend l’armée américaine de plus en plus obsolète.

Le résultat de cette situation est maintenant visible en mer Rouge. Si la marine américaine ne peut même pas lever un blocus imposé par le Yémen, l’un des pays les plus pauvres du monde, l’idée de lever un blocus autour de Taïwan relève de la pure fantaisie. Si les États-Unis ne peuvent pas rivaliser avec la production d’armements de l’Iran, la notion de concurrencer la Chine devrait être écartée immédiatement.

C’est aussi pourquoi la défaite en mer Rouge est accueillie par un silence assourdissant. Plus que tout autre conflit actuel, elle met en lumière la crise au sein de l’organisation militaire de l’Occident, ainsi que le fait qu’il n’existe pas de véritable solution pour y remédier. Admettre notre impuissance, c’est admettre que l’ère de l’hégémonie occidentale est déjà révolue. Faute de meilleures options, nous continuerons à laisser les Houthis faire exploser nos navires — tout en prétendant que cela n’a finalement pas vraiment d’importance.