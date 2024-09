Malgré cela, le ministre de la Défense Yoav Gallant continue de minimiser la valeur stratégique du Corridor. Ancien général de division, ce vétéran devrait savoir mieux. De même, le leader de l’opposition Benny Gantz soutient que l’IDF pourrait toujours revenir, ce qui est vrai. Mais combien de fois l’IDF a-t-elle pénétré à Gaza en vain ? L’ ‘herbe’ a toujours repoussé, tandis que les Brigades Qassam sont devenues plus fortes avec un matériel plus sophistiqué.

L’histoire, elle aussi, ne favorise pas les optimistes, qui sont convaincus qu’un cessez-le-feu de 42 jours produira de la stabilité. La trêve arabo-israélienne de plusieurs années de 1949 n’a accordé qu’une pause à cette région maudite, qui a ensuite conduit aux trois guerres arabo-israéliennes de 1956, 1967 et 1973. Un armistice, après tout, ne fonctionne que lorsqu’un ennemi battu ne peut plus se battre, comme ce fut le cas de l’Allemagne en 1918. Plus important encore, la ‘Résistance Islamique’ n’est pas intéressée par un accord durable, et l’Iran non plus, qui utilise le Hamas, le Hezbollah, les Houthis comme des hélots dans une guerre sans fin contre l’ ‘entité sioniste’.

Et il y a aussi une leçon ici pour Washington, car les ambitions de l’Iran écrasent Gaza d’un ordre de grandeur. Avec ses mandataires, l’Iran s’en prend au Petit Satan Israël, mais la véritable cible est le Grand Satan Amérique. Frapper Israël, son seul allié fiable, c’est nuire aux États-Unis. Gaza n’est pas un affrontement local, mais le ‘Grand Jeu 2.0’, pour rappeler la Grande-Bretagne contre la Russie au 19ème siècle. Et pourtant, les États-Unis font pression pour un cessez-le-feu.

Aucun de cela ne veut dire que Joe Biden ou son successeur auront une décision facile à prendre. Désespéré de rester au pouvoir et hors de prison, Netanyahu insiste pour s’accrocher à des personnages aussi honteux qu’Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich. Le premier dirige le parti ‘Pouvoir Juif’ qui ‘purifierait’ la Cisjordanie des Arabes ; le second dirige le ‘Sionisme religieux’ et croit que faire mourir de faim deux millions de Gazaouis est ‘justifié et moral’. Mais saper l’agenda intérieur de Netanyahu n’efface pas les problèmes stratégiques où il a un point valide.

Pour les besoins de l’argument, esquissons un scénario où Israël évacue la ligne de Philadelphie. Des milliards de dollars afflueraient dans la bande pour la reconstruction. Réintégré, le Hamas déterminerait qui obtient quoi de cette cornucopia pour restaurer le contrôle et l’allégeance. Avec l’Iran à un pas, la ‘Résistance’ reconstruirait des tunnels, se réarmerait et se préparerait pour la prochaine frappe. Jusqu’ici, si mauvais pour l’État juif — un remake familier.

Maintenant, contrastons cela avec le contrôle à long terme d’Israël sur Philadelphie, avec la Marine patrouillant la côte et l’Armée de l’air les cieux. Avec son flanc sud sécurisé, l’Armée pourrait se concentrer sur la menace beaucoup plus puissante du Hezbollah dans le nord. Une dissuasion fiable calmerait Hassan Nasrallah au Liban et Ali Khamenei en Iran. Tout cela est également bon pour les États-Unis.