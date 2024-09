Dans ce récit précoce de leur histoire d’origine, il y a des péripéties comiques à foison, impliquant des mésaventures avec de la colle à papier peint, des rencontres avec des agents de sécurité, et la récurrence stratégique de la peur des hauteurs de Ben. Il y a aussi pas mal de problèmes de pères à peine latents (‘Qu’est-ce qui fait que David Davis est si désagréable ?’; ‘il y a quelque chose chez Dominic Raab qui est volcaniquement détestable’; ‘Olly est possédé par une aversion viscérale pour Michael Gove’; ‘D’abord et enfin, va te faire foutre Rod Liddle’). Et malgré des bravades laissant entendre que les quatre sont des activistes aguerris (‘Nous avons escaladé des bâtiments et occupé des sièges, accroché des banderoles et même été arrêtés et poursuivis’), il y a également beaucoup de nervosité exagérée à l’idée de commettre des actes illégaux : ‘C’est des dommages criminels ; c’est l’A10… Nous ne voulons pas nous faire arrêter, nous devons tous les deux emmener les enfants à l’école et à la crèche le matin’.

Leur émergence initiale était beaucoup plus discrète. Un livre précédent de 2019, capitalisant sur leur nouvelle célébrité en tant qu’« activistes Remainers » autoproclamés, décrit la période où ils sont devenus connus pour avoir collé des affiches sur des panneaux d’affichage dans le sud-est de l’Angleterre, dans un style gonzo. C’est écrit comme une sorte de comédie Ealing de seconde zone : quatre maris au foyer ordinaires de Hackney se retrouvent accidentellement impliqués dans une protestation sociale audacieuse et extrêmement populaire, devenant finalement des héros nationaux célébrés par Tony Blair, Steve Coogan et Saatchi & Saatchi.

Comment amener un hypocrite à ressentir de la honte ? Le collectif d’activistes Led By Donkeys pense avoir trouvé la réponse : organiser une provocation visuelle piquante à proximité de l’hypocrite, mettre le film en ligne, puis regarder cela devenir viral. Vous pourriez vous demander si, malgré les accessoires technologiques, cela n’est pas simplement l’équivalent moderne de lancer des tomates pourries ; mais Ben Stewart, James Sadri, Oliver Knowles et Will Rose veulent que vous sachiez qu’ils ont toujours créé de l’art important. Le quatuor a publié un nouveau livre de table basse pour le prouver, Adventures in Art, Activism and Accountability, documentant les campagnes du groupe de l’ère du Brexit à aujourd’hui, accompagné d’une exposition à Bristol.

Il y a aussi d’énormes détails dans le livre précoce sur combien de choses coûtent, donnant lieu à des phrases fascinantes et banales telles que : ‘Nous supposons que commander cinq affiches de 6x3m nous coûtera près de 1000 £ mais en réalité chaque affiche coûte quarante livres et la livraison est gratuite.’ Des échanges de texte verbatim captivants provenant de moments clés du projet sont inclus, tels que ‘@Will, y a-t-il une chance d’avoir des pdf aujourd’hui ? Ou est-ce que la folie des enfants descend ?’ et ‘Nous devrions décider d’ici demain midi pour que je puisse commander les affiches pour qu’elles arrivent cette semaine’.

Les choses sont devenues beaucoup plus soignées depuis les débuts, et les tomates virtuelles sont maintenant de variété héritage (prix sur demande). Dans le nouveau livre, nos gars ne sont plus présentés comme des outsiders courageux mais comme étant solennellement engagés dans un ‘projet de responsabilité’. Entre-temps, les objectifs de financement participatif ont été pulvérisés ; des relations d’entreprise mutuellement avantageuses ont fleuri ; des scénaristes et acteurs célèbres sont maintenant à bord ; et les campagnes des groupes, ici et aux États-Unis, sont devenues gonflées de gadgets techniques, de collaborations avec des célébrités et d’auto-importance. Et maintenant que le fait d’être un Remainer n’est plus à la mode, la mission a glissé sans effort vers un territoire idéologique plus vague : vers la lutte contre ce que le nouveau livre appelle tour à tour ‘la politique populiste et le nationalisme mesquin’ et ‘l’ethnojingoïsme’. Les définitions ne sont pas fournies, mais on soupçonne que peu importe ce que les auteurs entendent par ‘populiste’ et ‘mesquin’, cela ne les inclura pas.

En pratique, leur activité principale reste la vitupération de milieu de gamme par photoshop, principalement dirigée contre des politiciens de droite, plus quelques interventions plus positives conçues pour toucher les cordes sensibles du genre de personne dont le vélo est équipé d’un side-car. Par exemple : ils ont recruté mille bénévoles pour couvrir un mur de l’Embankment avec des cœurs d’amour, créant ainsi ‘Le Mur National du Covid’ ; ont recouvert la route devant l’ambassade de Russie de peinture bleue et jaune ‘non toxique, à base de craie’ ; et ont projeté ‘Mettre fin à la cruauté performative’ en lettres géantes sur la barge Bibby Stockholm, seulement quelques mois avant de publier une banderole télécommandée en présence de Liz Truss la représentant comme une laitue géante avec des yeux.