La réalité est que l’OTAN est une alliance qui a été construite pour répondre aux risques de la guerre froide et de l’ère post-1945, et que sa disposition de l’Article V ne protège véritablement la Pologne et d’autres pays le long de son flanc est que contre une invasion ouverte ou une attaque agressive. Les missiles et drones égarés qui ‘entrent accidentellement’ dans l’espace aérien de l’OTAN sont beaucoup plus difficiles à défendre, et peuvent donc passer sous le radar (jeu de mots intentionnel) du cadre de défense collective de l’OTAN tout en posant un risque très réel pour les États membres de l’alliance.

De tels incidents ne sont pas seulement un problème polonais non plus — des drones russes ont à plusieurs reprises violé et se sont écrasés sur le territoire roumain depuis 2022 également. Mais même au-delà de l’est de l’Otan, en regardant la situation dans son ensemble, la perspective de projectiles ennemis frappant régulièrement son sol en l’absence de toute véritable politique qui les dissuaderait est une recette pour le désastre, et rend une éventuelle déclaration de l’Article V contre la Russie plus probable que si les États membres étaient autorisés à abattre préventivement ses missiles et drones avant qu’ils n’atteignent le territoire de l’Otan. Malgré les affirmations contraires de l’Otan, et certainement aux yeux de la Russie, l’alliance est déjà un participant au conflit ukrainien, et faire semblant du contraire est potentiellement beaucoup plus risqué que de marcher sur des œufs pour éviter de provoquer une escalade russe.

La Pologne et d’autres États en première ligne ne seraient guère les premiers acteurs à veiller à leur propre bien-être en abattant des projectiles volant dans leur propre voisinage, même ceux qui ne sont pas destinés à frapper leur territoire. Lors de l’attaque de l’Iran contre Israël en avril, l’armée de l’air jordanienne a proactivement abattu des dizaines de drones iraniens qui entraient dans son espace aérien en route vers leur destination, et bien que l’Iran n’était certainement pas content, aucune menace physique iranienne contre la Jordanie ne s’est matérialisée depuis. La Russie peut aussi parler fort, mais comme elle l’a montré maintes fois tout au long de la guerre, ses menaces d’escalade ne se traduisent guère plus que par une augmentation de l’activité de sabotage contre l’Occident et des provocations accrocheuses contre les États en première ligne. Il y a peu de choses que Moscou pourrait réalistement faire, surtout dans ce cas — frapper intentionnellement un État de l’Otan en réponse à des interceptions de missiles au-dessus de l’Ukraine ou ailleurs ne serait pas seulement incroyablement disproportionné, mais franchirait le seuil déclenchant le fil conducteur de l’Article V de l’alliance. Jusqu’à ce qu’une véritable menace existentielle émerge pour la Russie ou sa puissance militaire, la guerre hybride de faible intensité sera le nom du jeu.

‘Jusqu’à ce qu’une véritable menace existentielle émerge pour la Russie ou sa puissance militaire, la guerre hybride de faible intensité sera le nom du jeu.’

Le débat sur des États comme la Pologne et la Roumanie utilisant leur architecture de défense aérienne pour abattre des missiles russes a une autre dimension cependant — si ces pays ont la capacité d’abattre des projectiles se dirigeant vers leurs frontières, qu’est-ce qui les empêche d’abattre des missiles russes dans la portée de leurs missiles sol-air au-dessus de l’Ukraine ? C’est exactement ce que le ministre des Affaires étrangères ukrainien Dmytro Kuleba a poussé les alliés à faire depuis juin, suggérant que la Pologne utilise des systèmes de missiles Patriot stationnés le long de ses frontières pour créer efficacement une zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’ouest de l’Ukraine. Les implications d’une telle solution seraient énormes pour la sécurité du pays — avec une portée de 160 kilomètres, des Patriots polonais stratégiquement placés pourraient fournir une couverture aérienne pour des villes ukrainiennes comme Lviv et Loutsk, qui ont toutes deux été frappées par des missiles russes au cours du mois dernier.

Que la Pologne dispose ou non des actifs nécessaires pour sécuriser son propre ciel ainsi que celui de l’ouest de l’Ukraine reste une question ouverte, mais dans le cadre du nouveau paradigme dans lequel des dirigeants polonais comme Sikorski semblent prêts à agir indépendamment de l’Otan sur certaines questions de sécurité, un tel scénario n’est plus entièrement hors de propos. Bien que la Pologne soit probablement prudente à l’égard de la défiance ouverte des dictats de Stoltenberg pour le moment, son étoile montante au sein de l’Otan signifie que là où va Varsovie, l’alliance finira par suivre. L’influence de la Pologne pourrait bien lui permettre de mettre en place un nouveau cadre de sécurité qui donne aux États en première ligne une plus grande marge de manœuvre pour se protéger et protéger leurs frontières sans microgestion du QG de l’Otan — et toute l’Otan en bénéficiera.